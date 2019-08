Csinos és kényelmes: a 2019-es női szandál trendek

Volt idő, amikor nőnek lenni egyet jelentett a néha kényelmes, de többnyire inkább kényelmetlen tűsarkúk viselésével. Szerencsére 2019-re már egészen más időket élünk.

Lapos szandálok, sportosak, platformok, egypántosok, kétpántosok, masnisok és törpesarkú anyuka szandálok – ezer meg ezer színben és változatban. Manapság csinosnak és nőiesnek lenni már nem feltétlen jelent egyet azzal, hogy kényelmetlen cipőkben csetlünk botlunk, miközben sikkességünknek talpunk, bokánk és gerincünk fizeti meg az árát.

Íme, néhány a 2019-es szandál-arzenálból, mely nem csak csinos, de kényelmes is.

Platform szandálok

A platform cipők és szandálok az utóbbi időkben reneszánszukat élik, ami tulajdonképpen nem is annyira meglepő. Viselésünk nem csak kényelmes, gerinc- és hátkímélő is, de a centikről és az eleganciáról sem szükséges lemondanunk a kényelem oltárán. Viselhető kényelmes skinny vagy szuper skinny nadrággal, maxi szoknyával és bővülő szoknyával is.

A sportos szandálok

Az utcai sportcipők és sneakerek aranykorát éljük, így a szandálok közt is egyre nagyobb teret kapnak a sportosabb kivitelezések. Hódít például a chunky sneakerek színes, lapos szandál verziója, mely az egyszerű farmer-póló kombót is vagány szetté avanzsálja.

A törpesarkú „anyuka szandálok”

Amikor a nőből anya lesz, sok dolog kerül átértékelésre – ezek közé tartozik a cipők és a kényelem kérdése is. Hirtelen egészen más szempontok lesznek fontosak, hiszen hiába gyönyörű a régi kedvenc bordó tűsarkú, ha abban nem lehet utolérni a motoron száguldó gyereket, és a homokozóval sem mondhatni, hogy igazán kompatibilis lenne. Viszlát tűsarkú, helló kényelmes, törpesarkú szandálok!

Vékony pántos szandálok

Még egy bizonyíték, hogy ami régi, az nem feltétlen divatjamúlt: újra hódítanak a vékony pántos szandálok a 90-es évekből. Egyszerű és letisztult fazon, ami pont ezért rengetegféleképp variálható. Színekből nincs hiány, így viszonylag könnyedén megtalálhatjuk a ruhatárunkba tökéletesen passzoló darabot.

Érdekesség: Szakemberek szerint ideálisan kb. a 2 centis sarok az, ami hosszú távon, a mindennapos viselet során nem árt sem gerincünknek, sem hátunknak, de talpunknak sem. Bár a klasszikus tűsarkú mindig ott figyel majd a nők ruhatárában, 2019-ben elmondhatjuk, hogy a sport és a kényelem az egészséggel karöltve cipők terén trendibb lett, mint valaha volt!