Egyre többen neveznek – A PannonHajsza idén szeptember utolsó hétvégéjén lesz Cseszneken

2015 óta megszakítás nélkül rendezik a PannonHajszát, az akadályfutóverseny az egyik leglátogatottabb tömegsport rendezvény a Dunántúlon. Ameddig a verseny első két évében a pannonhalmi dombok jelentették a versenyzők számára a megmérettetést, addig 2017 óta a szervezők már a cseszneki Kisbükk Majorban várják a kétezer főt is meghaladó, komfortzónájukból kilépő indulókat. A győri szervezők már a kezdetektől fogva fókuszálnak az élményszerzésre is.

Arra, hogy minden résztvevő életre szóló emlékekkel térjen haza, feszegesse saját határait és győzze le önmagát. Riportunkban négy olyan versenyzőről olvashatnak, akik nem a dobogóért küzdenek a PannonHajszán, ám akaraterejükkel, közösségszervező képességükkel, példamutató hozzáállásukkal „kitűnnek” a több ezer fős mezőnyből.

Fekete Zoltán öt éve futott először a PannonHajszán és egyből magával ragadta a próbatétel családias hangulata, amelyet a versenynek sikerült megőrizni egészen mostanáig. „Bábszínészként főként ovis és kisiskolás gyerekekkel találkozom, a szabadidőmben vágytam egy férfias kihívásra. Ezt a PannonHajszán találtam meg. Tetszik a verseny hagyományőrző része és mindig vannak ötletes próbák is, mint például tűbefűzés, favágás vagy memóriajáték Ezek teljesítésében az ügyesség és a kreativitás a döntő. A Hajszán nem kell Supermannek lenni, hogy célba érj” – mondta Fekete Zoltán. A soproni származású férfi miután teljesíti a saját versenyét, fényképezőt ragad és megörökíti a többi futamot. „Volt, amikor közel 5000 képet küldtem a szervezőknek, ezek közül rengeteg jelent a verseny hivatalos oldalán. A járvány óta jóval kevesebb a munkám, szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy ebben a nehéz időszakban ingyenjeggyel támogatják a részvételemet” – tette hozzá Fekete Zoltán, aki a karantén idején 8 kilót fogyott, főként futással tartotta karban magát.

Simonné Nagy Éva is a mezőny örökifjú tagjainak egyike, ő is minden pillanatot kihasznál edzésre, de erről pár sorral lejjebb. A győri nő a pannonhalmi első versenyen segítőként vett részt, annyira megragadta a Hajsza hangulata, hogy egy évvel később már ő is rajthoz állt. „Bejött a szellemisége. Elkapott a lendület, 52 évesen sem hagyom ki a cseszneki futamot. Persze, mindig elfáradok, akad kis szenvedés. Az sem könnyű helyzet, amikor rájössz: az eredeti távhoz képest három km-rel többet futottál, mert eltévedtél. Mégis, amikor célba érsz, különleges érzés, hogy legyőzted az akadályokat és önmagad. A dárda- és csillagdobást, illetve a nyíllövést kedvelem a feladatok közül leginkább” – hallottuk Simonné Nagy Évától, aki a Kovalter töltésén szokott készülni. „A munkahelyemen is edzek kicsit a Hajszára. Ha két épület között van dolgom, gyakorlom a járdaszegélyen az egyensúlyozást. Utóbbi készségre sűrűn van szükség Cseszneken” – búcsúzott nevetve a győri versenyző.

Baksa Judit olyan több éves múltra visszatekintő, győri „hajszás” közösség tagja, amelynek létrejötte Pődör Csilla edző nevéhez (Csilla csapat) köthető. A társaságnak közel száz (!) aktív tagja van, összetartanak, közösen járnak edzésekre. „Amikor a mi futamunkat indítják, baráti társaság házi versenyéről beszélhetünk. Szinte kizárólag az élményért megyünk. Mindig visszük előre egymást, segítünk a másiknak, élvezzük az együtt töltött minőségi időt. Vidámak, önfeledtek vagyunk. A cseszneki pályán a vizes akadályok a kedvenceim és klassz dolog szénabálákon is mászni. Nőként szeretem az ügyességi próbákat, ahol nem az erő dominál. Minden eddigi futamon emlékszem a célba érésre. Ilyenkor az utolsó erőtartalékait mozgósítja az ember. Ez a legjobb az egészben. Amikor tudod, hogy újra legyőzted önmagad” – elevenítette fel élményeit Baksa Judit.

„Közel ötven felé az élvezetért, saját egészségért mozog az ember. Nem mondom, hogy nincs bennem versenyszellem, még a verseny napján megnézem, hányadik helyre elég az időm. A korosztályomban nincs okom szégyenkezésre és az összességében a középmezőny elejére jó vagyok Mégsem ez a lényeg. Évről évre az érzésért indulok, látom, hogy a sok edzés gyümölcse beérik. A párommal közösen is teljesítettük már a Hajszát” – hallottuk Horváth Zsolttól. A győri férfi ebédidejében napi szinten fut, dél és 13 óra között legalább 10 km-t teljesít. Emellett a győri Yakuza Fittnes edzésein is gyakran részt vesz, ő így készül a versenyre. „A Hajszán a libikókaszerű, egyensúlyt próbára tevő feladat a kedvencem” – osztotta meg tapasztalatait Horváth Zsolt.