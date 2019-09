A munkahelyünk, munkahelyi környezetünk és munkaeszközeink nagyban hozzájárulnak életminőségünkhöz, közvetve és közvetlenül bizony egészségünkre is hatással vannak.

Ergonómikus irodai székekkel az egészségért és a hatékony munkavégzésért

A munkahelyünk, munkahelyi környezetünk és munkaeszközeink nagyban hozzájárulnak életminőségünkhöz, közvetve és közvetlenül bizony egészségünkre is hatással vannak.

Világszerte rengeteg ember tölti napja nagy részét irodai keretek közt: mesterséges fénynél, íróasztalnál, lényegében kisebb kihagyásokkal egész nap irodai székben ülve – és ez bizony egészségünkre is rányomja bélyegét. Ezért is nagyon fontos, hogy ahol csak mód van rá, tudatosan tájékozódjunk, figyeljük és válasszuk az egészségesebb opciókat.

Az irodai munka során az egyik legfontosabb ilyen kritérium az ergonómikus irodai szék kiválasztása.

Az ergonómikus irodai szék

No de mi is az az ergonómikus irodai szék? Az a szék, amely testünk tulajdonságait figyelembe véve illeszkedik ahhoz, kíméli, így használatával hatékonyan, egészségügyi kockázat nélkül dolgozhatunk.

Az ergonómikus székek szinte minden paramétere egyénre szabható, így alkattól, magasságtól, testsúlytól függetlenül bárki kényelmesen használhatja. A forgószékek magassága, karfája állítható, így alacsonyabb és magasabb emberek is kényelmesen magukra szabhatják. A gerinc kímélése szempontjából igen fontos az optimális deréktámasz és a magastámlás hátradönthető háttámla is. Ha testtartásunk nem megfelelő, felesleges terhelésnek tesszük ki gerincünket, derekunkat, hátunkat, és persze nyakunkat is. Az egészséges testtartás nem csak a felesleges fájdalmat segít megelőzni, de biztosítja a szükséges oxigénellátást szervezetünkben, így agyunkban is, ezáltal javul például a koncentráció.

5 ergonómikus irodai szék nyaki- és hátfájdalmak elkerülésére

Ha elvesztünk volna az irodai görgős székek széles választékában, akkor most pár tippel segítünk, hogy egyszerűbb legyen a választás.

1.Lucas forgószék

Elegáns és letisztult munkaszék középmagas háttámlával, kényelmes kialakítással. Borítása kényelmes, puha textilbőr. Terhelhetősége 102 kg.

2.Torino forgószék

Magas háttámlás, szintén puha textilbőrrel borított, kényelmes, exkluzív hangulatú irodai szék a klasszikusabb stílus kedvelőinek.

3.Mek Flute irodai forgószék

Modernebb formatervezésű, szögletesebb, minimalista irodai szék, ergonomikus, dönthető, állítható magasságú háttámlával, ergonómiailag formázott, szögletes ülőlappal és gázliftes magasságállítással.

4.Markus forgószék

Exkluzív, akár 24 órás folyamatos használatra is alkalmas, magas háttámlájú forgószék, állítható fejtámasszal. Ülőrésze formaöntött PU szivacsozással készült, felhajtható karfája pedig szintén kárpitozott támfelülettel rendelkezik.

5.Boston H extra forgószék

Egyedi, prémium minőségű irodai szék, mely akár egészségügyi terekben való használatra is alkalmas. A forgószék magas háttámlával, mindenhol állítható magasságokkal, és antishock funkcióval is rendelkezik.

Az ergonómikusan kialakított székek nem csak egészségünknek fontosak, de teljesítményükre is hatással vannak. A kényelmesen, komfortos székből dolgozók hatékonyabban dolgoznak, kreatívabbak, így összességében a megfelelő székek beszerzéséből nem csak a dolgozók, de a főnökök is profitálhatnak.