Esküvő kiállítás: egy nagy lépés az álmokért

Kötelező program esküvőre készülőknek a vasárnapi esküvő kiállítás, amely ezúttal új helyszínen, a Haladás Sportkomplexumban lesz.

Egy év kihagyás után, újra esküvő kiállítás lesz vasárnap Szombathelyen. A több tucat kiállító, akik között a ruhatervezők, sminkesek, fotósok, zenészek éppúgy megtalálhatóak, mint a dekoratőrök, szertartásvezetők, ceremóniamesterek, vagy a vőfélyek, az esküvő kapcsán felmerülő összes kérdés megválaszolásában készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. Az eseményt az esküvő kiállításban sok éves tapasztalattal rendelkező Gál Katalin rendezvényszervező jegyzi, akitől – amellett, hogy a kiállítást érintő összes fontos kérdést tisztázzuk – kapunk néhány jó tanácsot és szóba kerülnek az aktuális trendek is.

Idén az esküvő kiállítást új helyszínen, a Szombathely Haladás Sportkomplexumban, annak is a VIP-termében rendezik 10 és 17 óra között, tehát már maga a helyszín is egy kuriózum, ami ráadásul esküvőhelyszínként is kibérelhető. A tapasztalat az, hogy egyre drágábbak az esküvők és ez nem a szolgáltatások árának növekedése miatt van, inkább az igények nőttek. Egyre többen vannak, akik pontosan olyannak szeretnék életük legfontosabb napját, amilyennek, annak idején megálmodták, és ma már szinte tényleg mindent lehet. Egyre nagyobb divat például, hogy az esküvői szertartást egy szertartásvezető tartja, aki aztán a párok igényeinek megfelelően bármilyen show-t levezényel, legyen az vicces, vagy éppen megható. A legtöbbször a násznép sincsen tisztában azzal, hogy az, aki a szertartást végzi, tulajdonképpen egy színész, akinek, mivel nem kötik azok a szabályok, mint egy anyakönyvvezetőt, sokkal nagyobb a mozgástere. A valódi, hivatalos házasságkötés ilyen esetekben általában már pár nappal korábban megtörténik.

Aki esküvőben gondolkodik, annak elsőként azt kell eldöntenie, hogy hány fős lesz a lagzi – mondja Gál Katalin – ez határozza meg ugyanis a helyszínt. Például, ha valaki 200-300 fős lagziban gondolkodik, akkor Vas megyében mindössze néhány lehetősége akad, neki tehát célszerű időben lépnie. Amint a helyszín megvan, jöhet az összes többi, a felszolgált fogások kiválasztása, a dekoráció, a zenekar, vagy éppen a ruhák. A legtöbb embernek ilyenkor csak a menyasszonyi ruha jut eszébe, pedig a vőlegény ruhája éppen ilyen fontos, márpedig a mostani kiállításon gondolnak a vőlegényekre is, nekik is szolgálnak ötletekkel bőven. A menüsort illetően nagy a szórás, a hagyományostól a fine dining-ig rendkívül széles a paletta, a dekorációknál viszont továbbra is hódít a vintage stílus. A párok általában már egy évvel korábban elkezdik szervezni az esküvőjüket és erre az esetek nagy részében szükség is van, elsősorban a már említett helyszínválasztás nehézsége miatt. A járvány miatt rengeteg esküvőt elhalasztottak, ami ugyan jócskán kitolta a szezont – ami ma már áprilistól novemberig tart, míg korábban gyakorlatilag csak a nyárra korlátozódott – mégis gyorsan betelnek a helyek. Persze vannak extrém példák is, Katalin ismer olyan párokat, akik két évet is rászántak a szervezésre, másoknak pedig egy jó nagy adag szerencsével két hét is elég volt, de az egy év az általános. Azért aki előbb tervezi az esküvőjét, annak sem kell megijedni, a kiállítás időpontja nem véletlen, most még simán le lehet szervezni egy nyári, de akár egy tavaszi esküvőt is, így aztán aki szeretne egy nagy lépést tenni álmai valóra váltásához, annak vasárnap a Haladás Sportkomplexumban a helye. A legtöbb párnak van elképzelése arról, hogy milyennek szeretné látni esküvőjét, de ez az alkalom kiváló lehetőség az inspirációra és az egymás közti tapasztalatcserére is. Egy esküvőnél különösen fontos a személyes kontaktus minden résztvevővel, márpedig az esküvő kiállítás az egyetlen olyan helyszín, ahol mindenki egyszerre van egy helyen. (x)