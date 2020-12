Ezek a tökéletes lábbelik a karácsonyi ünnepekre

Közelednek az ünnepek, az év végén pedig kicsit mindenkinek átalakulnak a hétköznapjai. December második fele már a meghittségről, a megszokott verkliből való kiszakadásról szól. Összeszedtünk három lábbelit, amely tökéletes a férfiak számára a karácsonyi időszakban. Ezek akár ajándékötletnek is felírhatóak.

Bakancs – minden eshetőségre

A karácsonyi időszak részben arról is szól, hogy a család összegyűlik, amelyhez valakinek mindig utaznia kell. Hogy ez a szokás a 2020-as, az életünket jelentősen átalakító évben hogyan alakul, nem tudni, de az biztos, hogy közlekedni, például bevásárolni a téli időszakban is szükséges szinte mindenki számára. Ehhez pedig a legjobb lábbeli a férfi bakancs: https://ccc.eu/hu/ferfi/cipok/bakancsok. Miért? Mert strapabíró. Nagyon. A minőségi férfi bakancs ellenáll a hétköznapok megterhelésének, mindeközben védi a bokát, illetve a teljes lábat a hideg, valamint a csapadék ellen. A bakancs egy olyan cipő, amelyre nem kell, vagyis nem muszáj nagyon vigyázni. Mivel ellenállóra tervezték, sok mindent kibír, ráadásul az sem tragédia, ha egy kis sérülés keletkezik rajta – az a dolga, hogy megvédje a „gazdáját”, ebben a harcban pedig szerezhet sebeket. A férfi bakancsnak minden szekrényben helyet kell kapnia: tökéletes lesz ez az ünnepek alatt a rokonokhoz járásban, a fenyőfa beszerzéséhez szükséges túra alatt, de az utcai hó söprésében is hű és meleg társnak bizonyul majd.

Bokacsizma – a téli elegancia

Ha elegáns helyre kell mennünk, amelyre az ünnepi időszakban sokszor akad példa, arra a bokacsizma a legjobb választás. Kevésbé ellenálló, mint a bakancs, ám egy ünnepi öltözethez, például egy öltönyhöz tökéletesen illik, amit a bakancs esetében nem feltétlenül mondhatunk el. A bokacsizma viszont megvalósítja, hogy egy félcipőhöz képest nagyobb védelmet nyújt a lábaknak, eközben egy cseppet sem ad alább az eleganciából. Ha az ünnepi időszakra gondolunk, a karácsonyi partik, a céges évzárók időszaka is eszünkbe juthat, ezeken pedig mindenki fokozott figyelmet fordít a megjelenésre. Egy bokacsizma ebben tökéletes társnak bizonyul, hozza az elvárt szintet, ráadásul kényelmes is, azaz nem kell benne egész este feszengeni. Hóba, latyakba azért ne menjünk benne, mert bár léteznek vízálló megoldások, kár lenne egy szép darabot kitenni ilyen megterhelésnek.

Papucs – az otthoni kényelemért

Az ünnepi időszak során szerencsés esetben sokat lehetünk az otthonunkban. Kényelemben, melegben, szeretetben. Ilyenkor nem kell szoros cipőt hordani, a lényeg, hogy élvezzük ki a karácsony minden boldog pillanatát. Ez pedig sokszor papucsban valósítható meg. Igen, nem vicc, a papucs bizony télen is fontos lábbeli, hiszen otthon az emberek többsége viseli. Ahol padlófűtés van, ott is szükség van rá, ki lehet szaladni benne az udvarra, utcára, ahol pedig nincs, különös jelentősége van a papucs viselésének. Bár a férfiak többsége talán nem fázós, télen hidegebb van a lakásokban, házakban, azaz ilyenkor még az is zoknit és papucsot vesz fel, aki általában mezítláb sétálgat az otthonában. Attól, hogy egy férfi papucsot húz, nem lesz „papucs”, még akkor sem, ha ez nem a legdivatosabb lábbeli a lehetőségek között. Viszont az ünnepi időszakban olyan kényelmes otthoni viselet, amely segít a lábaknak is kipihenni a dolgos hétköznapokat, a bőrcipők szorítását. A papucs ezért is kiváló ajándékötlet, ha a karácsonyról van szó.