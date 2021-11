Ezért is fontos a matracválasztás – alvással küzdhetjük le a koronavírust?

Id. Hahn Gábor Zsolt, az Aludj jól! Magyarország program megálmodója szerint itt az idő, hogy az orvosok alvást írjanak fel pácienseiknek. Papp Attila, az éppen kétéves születésnapját ünneplő Matrackuckó Alvásszaküzlet vezetője nemcsak ennek miértjeiről mesél, de megmutatja azt is: mi mindenre lehet szükségünk egy jó alváshoz.

Tapasztalatból tudjuk: a jó nap a jó alvással kezdődik. Kutatók azonban bebizonyították már azt is, az alvás során a szervezetünkben termelődő melatonin (alváshormon) véd a vírusokkal szemben, másrészt aki átalussza az éjszakát, annál a védőoltás erőteljesebb immunválaszt vált ki. Nem utolsó sorban pedig fontos tudni azt is, az alvás az egyetlen lehetőség arra, hogy az immunrendszerünk feltöltődjön és újraértékelje: miként tudja a leghatékonyabban megtámadni a szervezetbe jutó vírusokat, baktériumokat.

Papp Attila, a Matrackuckó Alvásszaküzlet vezetője azt mondja, már csak ezért is érdemes jó minőségű, a saját igényeinknek megfelelő matracot vásárolni. Hozzáteszi: egyre gyakoribb, hogy a párok nem egy nagyméretű, hanem két kisebb matracot tesznek az ágykeretbe. Sokszor ugyanis épp a választás során derül ki: mindenkinek más a kényelmes. Ha valaki szeretne biztosra menni, a 06/20-227-3780-as telefonszámon, vagy online: https://matrackucko.hu/ időpontot is foglalhat matracpróbára.

Kifejezetten a legkisebbeknek fejlesztett gyerekmatracokat is találunk náluk, és érdemes annak is a Matrackuckó Alvásszaküzletet választania, aki egyedi méretű matracot szeretne. Nem mellesleg pedig az itt található matracok jó része hideghabból készült, ami a klasszikus szivacsnál nemcsak tartósabb, de jobban szellőzik is. A hideghab matracok mellett táskarugós matracokat és memóriahabos matracokat is választhatunk. A memóriahabos matracok új generációja, a Cellpur® matrac is megtalálható itt, mely sokkal jobban átszellőzik, mint a hagyományos.

A szakember a járvány idején különösen fontosnak tartja, hogy tegyünk matracvédőt fekhelyünkre: ez a vékony, méretpontos és mérettartó textil akár 90 Celsius-fokon is mosható. A Matrackuckó Alvásszaküzletben, a magyar tulajdonú Naturtex termékeit is kínálják. A cég teljes termékpalettája megtalálható itt a párnákon, paplanokon keresztül az ágyneműkig. Többféle töltetű és huzatú termék közül választhatunk: klasszikus a pehely, örök a gyapjú. Utóbbiból mosógépben moshatót is találhatunk a bolt polcain az Aranygyapjú jóvoltából, a természetes anyagok kedvelőinek pedig a maghéjpárnát ajánljuk.

Papp Attila szólt arról is, fenyőbútorokat is forgalmaznak: szekrényekből és ágyakból is kínálnak klasszikus, illetve modern vonalvezetésűt. Ami mindegyikben közös, az a magas minőség.

A Matrackuckó Alvásszaküzlet előtt ingyenes parkolhatnak az érdeklődők, a megvásárolt termékeket pedig – igény esetén – ingyenesen házhoz szállítják, illetve kérésre a bútorokat, ágyakat készre is szerelik. Érdemes követni a boltot a közösségi oldalon is: időközönként játékra hívják az érdeklődőket, a tét pedig néhány értékes darab az üzletből.

Aludj jól! Magyarország program felmérése szerint a vasiak az átlagnál is kevesebbet alszanak, az elalváshoz is sok időre van szükségük. A statisztikán talán némileg javítana, ha minél többen kényelmes, személyre szabott matracon aludnának.

Matrackuckó Szombathely

9700 Szombathely, Zanati út 27 (PENNY-vel szemben)

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 10.00 – 18.00, Szombat: 9:00 – 13:00