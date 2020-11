Gyorskölcsön előnye és igénylési feltételek

A gyorskölcsön egyfajta személyi kölcsön, csupán annyiban különbözik, hogy felgyorsították az igénylésének menetét.

Ez főként az online hiteligénylés lehetőségének köszönhetően oldható meg, mivel így nincs szükség a hosszadalmas bankfióki ügyintézésre, csupán meg kell adni az adatokat, be kell azonosítani magunkat egy videohívás keretein belül, beadni az elvárt dokumentumokat, majd következik a hitelbírálat, és ha pozitív, következhet a folyósítás.

Átmeneti pénzzavar esetén a gyorskölcsönök tökéletes megoldást nyújtanak, hiszen akár 30.000 forint is igényelhető, és mivel szabad felhasználású konstrukcióról van szó, nem kell hitelcélt igazolni, tehát az átmeneti pénzzavar megszüntetésére költhető. Az online videoazonosítással történő hiteligénylésnek köszönhetően akár 1 órán belül a számládra kerülhet az igényelt pénzösszeg, amit azonnal fel is használhatsz. Persze teljesítened kell bizonyos feltételeket, és a szükséges dokumentumokkal is rendelkezned kell, de ha ez nem okoz problémát, akkor tényleg gyorsan megoldhatod az átmeneti pénzzavarodat!

A gyorskölcsön igénylésének első és legfontosabb feltétele, hogy rendelkezned kell egy magyarországi, állandó, bejelentett lakcímmel, és ezt igazolnod is kell az érvényes személyazonosító okmányaiddal. A 18. év betöltése előtt a gyorskölcsön igénylése nem lehetséges, de van néhány pénzintézet, ahol ez ennél is magasabb. Emellett szükséged lesz olyan dokumentumokra is, amik igazolják a törlesztési képességedet, amelyek helyettesítik a fedezetet, hiszen ezekből látja a bank, hogy havonta mennyi törlesztőrészletet tudsz befizetni, és ezekből történik a maximálisan adható hitelösszeg kiszámítása is. Rendelkezned kell munkáltatói igazolással, és az utolsó háromhavi munkabéredet is igazolnod kell bankszámlakivonatokkal. Van olyan bank is, amelyik az utolsó három hónapra vonatkozó, befizetett közüzemi számlákat, illetve telefonszámlát is kér, ha pedig nyugdíjas vagy, akkor a munkáltatói igazolást a nyugdíjas törzskönyv, a nyugdíjhatározat és háromhavi nyugdíjszelvény, illetve bankszámlakivonat helyettesíti.

