Hatékony támogatás a vállalkozásoknak az OTP Bank segítségével

Számos pénzügyi megoldás közül választhatnak a vállalkozások a járvány miatt kialakult gazdasági nehézségeik áthidalására, vagy akár a bizonytalanságok miatt halogatott fejlesztéseik megvalósítására az OTP Banknál. Ezekre a célokra a bank elsők között tette elérhetővé a gazdaságélénkítő programok kedvezményes és kiszámítható konstrukcióit, amelyekre egyre nagyobb az érdeklődés. Jelenleg az Új Forrás forgóeszközhitel az egyik legkeresettebb megoldás, amelyre év végéig 1 százalékos kamatkedvezményt is biztosít az OTP Bank.

A koronavírus-járvány különböző mértékben hatott a gazdaság szereplőire. Több vállalkozást mindennapi működésében érintett és érint ma is (például a turizmus területén), míg a kevésbé kitett vállalkozásokat kisebb mértékben rázta meg. A járványhelyzet miatti bizonytalanságok azonban egyik szektort sem hagyták kímélték. Az elmúlt hónapokban rengeteg cégvezető kereste a lehetőségeket, hogy miként vészelheti át az átmeneti időszakot, vagy meddig kell halogatnia a már eltervezett fejlesztését. Mindkettőben segítséget nyújthatnak az OTP Bank gazdaságélénkítő programokra épülő konstrukciói, amelyekkel több célra is kedvező és kiszámítható kamatozású forráshoz juthatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások.

„Ha átmeneti fizetési nehézségek kezeléséről van szó, gyors hitelbírálattal tudunk kedvezményes megoldást kínálni bérfizetési nehézségekre, beszállítói számlák kiegyenlítésére, bérleti díjak rendezésére, vagy akár támogatás-előfinanszírozásra is. Emellett fejlesztésekre, beruházásokra is számos pénzügyi lehetőséggel szolgálunk a vállalkozások számára, részben saját, részben a gazdaságélénkítő programok forrásaiból” – mondta Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A megújult Széchenyi Kártya Program forrásai átmeneti likviditási problémákra, forgóeszköz-beszerzésre, munkabér fizetésre és beruházásra is felhasználhatók évi legfeljebb 0,5 százalékos kamattal. Sőt, az Agrár Széchenyi Kártya Plusz kedvezményes kamatozás mellett kínál folyószámlahitelt a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára.

A jegybank által meghirdetett NHP Hajrá keretében, legfeljebb évi 2,5 százalékos kamattal kínált konstrukciók szintén felhasználhatók több hitelcélra, így beruházásra vagy a vállalkozások működési költségeinek fedezésére is. Emellett a konstrukciók a velük egyező céllal felvett hitelek kiváltására is igényelhetők. A támogatott hitelek részletes tájékoztatói elérhetőek az OTP Bank weboldalán, ahol az érdeklődők – elérhetőségeik megadásával – visszahívást is kérhetnek.

A járvány gazdasági következményeinek hatására a bank tapasztalatai alapján a finanszírozási kereslet az elmúlt hónapokban az átmeneti fizetési nehézségekre is megoldást kínáló kölcsönök irányába tolódott. Ennek megfelelően az OTP Bank gazdaságélénkítő programokra épülő konstrukciói közül jelenleg a szabad felhasználású Széchenyi Likviditási Hitel, és az NHP Hajrára épülő Új Forrás forgóeszközhitel a legkeresettebb. Utóbbira év végéig 1 százalékos kamatkedvezményt is biztosít az OTP Bank. Az is jól látható, hogy a törlesztési moratórium lehetőségével élő cégvezetők közül is sokan döntöttek úgy, hogy kiváltják korábban felvett hiteleiket valamelyik nemrég kialakított kedvezőbb kamatozású, rugalmasabb feltételeket biztosító konstrukcióra.