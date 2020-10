Hogyan rendezzük be az étkezőnket

Az elmúlt néhány évtized városépítési tendenciáinak köszönhetően az átlagos magyar lakás másfél-két szoba méretű, ezáltal külön étkező helyiséget nem foglal magában. Ennek hatására a magyar családok legnagyobb része az étkezést vagy a nappaliban, vagy pedig a konyhában szervezi meg. Függetlenül a helyszíntől van néhány olyan alapvető bútor és tudnivaló, amelyet érdemes figyelembe vennünk, ha trendi, stílusos étkezőt szeretnénk kialakítani.

Elhelyezés

Míg a használt lakások piacán elsősorban a nappaliba vagy a konyhába tevődik az étkezés helyszíne, addig az újépítésű lakások esetében ez a két helyiség többnyire összevonása kerül. Az amerikai konyhás nappali kialakításával három funkció kerül egyazon helyiségbe. Ez egyszersmind megkönnyíti és meg is nehezíti a kiosztást. Egyértelmű előnye, hogy a konyhából nem kell messzire mennünk az étkezőasztalhoz, ugyanakkor hátránya, hogy nem megfelelő gépészeti kialakítás esetén az ételszagok a légtérben maradnak, és a főzést követően akár még órákig is lehet őket érezni.

Bútorok

A legfontosabb bútorelem az étkezőasztal, melynek kiválasztásához először gondoljuk át, hogy átlagosan hány fő fog a helyiségben étkezni. Ha nincsenek gyakori vendégeink, esetleg egy-három fő él csupán a háztartásunkban, akkor nem érdemes 6-8 fős ültetést kialakítani. Ha azonban gazdag szociális életet élünk, tervezzünk ennek megfelelően! Ne feledkezzünk meg a stílusos, a nappalink és a konyhánk színeihez passzoló asztalterítők beszerzéséről sem.

A legpraktikusabb megoldás, ha olyan kihúzható asztalt szerzünk be, amely alapállapotban négy-hat fő ültetésére alkalmas, de néhány mozdulattal ez tovább bővíthető. Az asztal mellett a székek is meghatározóak, köszönhetően a folyamatos használatnak. A legjobb étkezőszékek strapabíróak, puha ülőfelületűek, egyben rendesen megtartják a hátat is.

Talán elsőre nem gondolnánk, de ha túl nehéz széket szerzünk be, akkor később nem lesz olyan egyszerű a logisztika. A praktikus elhelyezéshez nézzünk ki olyan darabokat, amelyek egymásba helyezhetőek, így könnyítve meg a tárolást.