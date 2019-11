Hogyan zajlik egy biztosítás felmondása?

Ha még soha nem mondott fel biztosítást, akkor az ilyen biztosítási weboldalak sokat tudnak segíteni. Pontosan leírják, hogy mi a teendő ezekben az esetekben. A biztosításokat minden esetben a biztosítási időszak végére lehet csak felmondani, előbb nem. Megszűnhet a szerződés a felek közös megegyezésével, a biztosítási érdek megszűnésével és a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával is. Ezen felül a biztosító akár indoklás nélkül is felmondhatja a szerződést 30 napos felmondási idővel, illetve megszűnik akkor is, ha a gépjárművet véglegesen kivonják a forgalomból, vagy akár csak 12 hónapnál hosszabb időre vonják ki. Ezeket a szabályokat mindig érdemes szem előtt tartani.

Az ügyfeleknek természetesen lehetőségük nyílik a biztosítások felmondására is a szerződések évfordulójához közeledve. A biztosítási törvények erre lehetőséget adnak. Évente egy alkalommal lehet biztosítót váltani bárkinek, így akár kedvezőbb tarifájú biztosításra is szert tehetünk. A társaságok gyakorta hirdetnek meg akciókat, amelyeket érdemes folyamatosan nyomon követni. Egy-egy akció során akár 30 százalékos árelőnnyel is köthetünk új biztosítást. Az alkusz cég kalkulátoraival bármikor utána lehet nézni, hogy éppen hol mennyibe kerül a biztosítás. A biztosító társaságoknak jogukban áll az év során akár többször is tarifát változtatni.

Sajnos azt senki sem tudja előre megjósolni, hogy milyen változásokkal lehet számolni a biztosítási évfordulók idején, de az biztos, hogy elsőként értesülhetünk az akciókról és az újdonságokról a biztoshely portálon keresztül. Itt megtalálhatók a legolcsóbb biztosítások és nem csak a kötelező biztosítások. Itt szinte bármire nagyon gyorsan köthetünk jó ár-érték arányú biztosítást. Azzal azonban nem árt tisztában lenni, hogy a biztosítók egyre kevésbé fogják csökkenteni áraikat, hiszen már lassan nem is termelnek nyereséget. A kártérítések címén kifizetett összegek minden biztosítót megterhelnek, de azért mindig elérhetők a termékpalettáikon megfizethető biztosítások. Jelenleg a biztosítók zöme 25 százalékos áremelést hajt végre, hogy behozzák a kárkifizetésekből eredő hiányukat.