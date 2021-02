¡Hola! Mexico kollekció – A Magister Señorita és Señor termékeivel ragyog a bőrünk és a hajunk télen is

Februárban debütált, és most először páros termékvonallal jelentkezett a Magister Products új kollekciója: az Holá Mexico! Señorita kozmetikumai a hölgyeket, a Señor termékek az urakat varázsolják a mínuszokban a maják és aztékok földjére. És ami még fontosabb: tökéletes végeredményt garantálnak a téli bőr- és hajvédelemben. Szabó Anett termék- és bőrápolási tanácsadó arról beszélt, hogyan építhetők be az egyes termékek mindennapi bőrápolási rutinunkba.

– A fehér homokos mexikói tengerpartok, a napsütés és a perzselő nyári éjszakák hívták életre az Holá Mexikó! termékcsaládot. Valamennyi bőrápolási rutinba beilleszthetők a könnyed textúrájú termékek, legyen szó kombinált zsíros bőrről, alipikus (zsírhiányos), alulhidratált vagy száraz érett bőrről. Gondoltunk külön a hölgyekre és az urakra is, mondja Anett.

A nőknél gyakori probléma, hogy a nyáron szerzett barnaság, a túlzásba vitt szoláriumhasználat vagy a fényvédők hiánya pigmentfoltokat hagynak a bőrön. Ezek a hormonális változások és az életkor előrehaladtával egyre jellemzőbbek. Anett azt javasolja: ne csak annyit tegyünk, hogy mentjük a menthetőt, és nyáron, megjelenésükkor halványítjuk a foltokat, hanem már készítsük fel a bőrünket erre az időszakra. – Az Uniformité arckrém hatásos fegyver lesz a foltok ellen. A titok: rendkívül stabil, depigmentáló C-vitaminnal és kivételes folthalványító képességű tetrapeptiddel dúsított formulája. A hidratáló hatás kedvéért az aztékok chia magjának olajával és fukózban gazdag poliszacharid koncentrátummal (Fucogel powder™) is dúsítottuk – az előbbi nyugtatja a bőrt, regenerálja a bőrsejteket, az utóbbi egy innovatív mélyhidratáló hatóanyag, ami képes a bőr irharétege alá lejutni és feltöltő hatású. Fontos azonban, hogy a tavasz beköszöntével fényvédőt rétegezzünk fölé. A száraz vagy zsírhiányos bőrűeknek sűrűbb, testesebb állagú olajos alapú szérumot javasol alá Anett; a zsírosabb és kombinált bőrűeknek zselé- vagy vízalapú könnyed szérumot. A Cactus Juice arcszérum a szomjas, fakó, stresszes arcbőrt teszi ragyogóvá. Fermentált aloe-vera kivonatot tartalmaz, ami 700-szorosára fokozza a bőr kollagéntermelését. Az aloe vera erős antioxidáns – segíti a hegek, sebek gyógyulását, csökkenti a gyulladást és a bőrpírt. A szérum télen a rosacea tüneteinek felerősödése ellen is nagyon hatékony, bőrnyugtató készítmény. Extra alacsony tömegű hialuronsavval simítja ki az összegyűrt arcot. Glycoin natural multifunkcionális sejtstimulálót tartalmaz, ami bőrfiatalító erejű. Újdonság az Agave La Parade hajfixáló spray is: Használatával a hajszálak mérsékelten veszítenek vizet hajszárítás, hajvasalás vagy napsugárzás esetén, a haj egységes, szép fényű lesz, nem gubancosodik, nem nehezednek el a hajtövek. Fixálóként és hővédőként is ajánlja a tanácsadó.

– A vásárlói visszajelzések sarkalltak bennünket az uraknak szánt termékcsalád megalkotására. Aromaterápiás hatásukat és a hatóanyagokat tekintve is a férfi bőr igényét szolgálják a Señor termékek. Igazi férfias frissítő tusfürdő lett a Tequilime a fanyar lime és agávé kivonatával, menta illóolajjal. B5 provitaminnal és Holt-tengeri sóval gazdagítottuk, és mindennapi használatra ajánljuk. Borotválkozáshoz, borosta- és szakállápolóként is kitűnő választás az Avocado Barbado olaj. A könnyed olajoknak hála a szomjas szőrszál erőre kap, az érzékeny bőr megenyhül, a szőrnövekedés nem jár viszketéssel és szúró érzéssel. Anti-aging hatású is, nem hagy zsíros utóérzetet a férfiak bőrén, ami alapesetben sokkal több faggyút termel, mint a nőké, de ugyanúgy ráncosodik. A termékcsalád tagja még az Acapulcool Antiage Jelly – a könnyed állagú hűsítő zselé borotválkozás után a bőrbe masszírozva birskivonata révén mattít, Glycoin natural hatóanyaga révén feszesít, tele van férfias illóolajokkal, a benne lévő extra alacsony molekulasúlyú hialuronsav pedig feltölti a bőrt.

Ismerkedjenek a termékekkel, addig is ¡Hasta luego! – azaz a közeli viszontlátásra Szombathelyen a Magister Products Bejczy u. 1. szám alatti üzletében, a webshopon és budapesti, szegedi vagy szolnoki referenciaüzletükben.

