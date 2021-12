Időjárás-állomás, az otthoni időjós

Az emberek már évszázadok óta követik az időjárást. A régi időkben, amikor még nem létezett elektromos áram, és az embereknek nem volt módjuk a televízióban vagy ahogy a mostani időben, az okostelefonjukon követni a következő napok időjárását, megfigyeléseik alapján különböző hiedelmeket és jóslatokat alakítottak ki. Néhányat még ma is ismerünk, és emlegetünk is, és meg kell mondani, hogy igen, néha valóban működnek ezek a régi jóslatok. Minden hónaphoz kötődik valamilyen időjárást előre látó frappáns szólás, azonban a mai ember már nem tud teljes mértékben ezekre támaszkodni.

A műszaki világ előrehaladtával, sokkal bővebb és konkrétabb információkat kaphatunk az időjárásról. Az időjárás-állomások segítségével, otthoni körülmények között, igen részletes és pontos képet kaphatunk az elkövetkező napokról.

Az emberek szeretik követni az időjárást, a következő napokban várható hőmérsékletet és az esetleges frontokat, így felkészülhetnek a lehetséges szélsőséges időviszonyokra. Manapság már igen sok olyan platform létezik, ahonnan az időjárásról tájékozódhatunk. A televízióban, a rádióban, különböző applikációkon az okostelefonunkban és az internetes portálokon is. Ezek az előrejelzések többé-kevésbé pontosak is. Ezekkel csak annyi a gond, hogy egy nagyobb térségre nézve jelzik előre az időjárást, és ez az előrejelzett idő vagy elér minket vagy nem, vagy csak részben felel meg a jóslatoknak.

Ha pontosabb előrejelzést szeretnénk, amely közvetlen környezetünkre vonatkozóan határozza meg az időjárást, akkor érdemes beszereznünk egy időjárás-állomást. Ez a készülék egy szűkebb területre képes megjósolni a várható hőmérsékletet. Azonban ezek nem csak a hőmérséklet meghatározására képesek, hanem a várható csapadék, a páratartalom és a nyomás is leolvasható róluk.

Ezek nagyon praktikus kis eszközök, amelyek a lakás szinte bármely pontján elhelyezhetők. Az időjárás-állomások már számos típusa elérhető a kínálatban. A professzionális fajtáktól az egyszerűbbekig. A fejlettebbek színes kijelzővel rendelkeznek, és különböző ikonokkal ábrázolják az időjárást. Ezek a hőmérséklet mellett a légnyomást, a páratartalmat is mérik, és nagyobb hatótávolsággal is rendelkeznek. Képesek a belső és a külső hőmérséklet és páratartalom meghatározására is. Figyelmeztetnek, ha fagy, illetve, ha túl magas hőmérséklet várható, valamint előrejelzik a szélerősséget és a csapadákot is. Ezeknél a típusoknál a főegység és az érzékelő közötti hatótávolság igen magas, akár 150 méter is lehet.

Az egyszerűbb típusok azoknak valók, akik csak az alapvető információkra kíváncsiak. Ezek a belső és a külső hőmérséklet meghatározására hivatottak.

Léteznek vezeték nélküli és vezetékes meteorológiai állomások. A vezeték nélküli típusok szenzorokkal vannak ellátva, és általában 100 méteres hatótávolsággal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a külső egységet a megadott távolságon belül kell elhelyezni, hisz csak így tud megfelelően működni. A vezetékesnél a kábelen egy érzékelő van, a másik végét a szabadba kell kihelyeznünk.

A meteorológiai állomást szinte bárhová elhelyezhetjük a lakásban, azonban, ha valóban pontos információkat szeretnénk nyerni, érdemes odafigyelni néhány dologra. A külső egységet érdemes egy méter magasságba tenni úgy, hogy ne vegye körbe semmi. Ne tegyük a ház falára se, mert a ház hője miatt helytelen hőmérsékletet mérhet. Legjobb az ablakpárkányra, korlátra vagy a pavilonra rögzíteni.

Ha ilyen készüléket vásárolnánk, érdemes minőségibb darabot választani, hiszen ezek jobb anyagból készülnek, több funkciót is képesek ellátni, és valószínűleg hosszabb ideig szolgálnak majd bennünket.