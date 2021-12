Így győzheti le könnyen a karácsonnyal járó stresszt

Az ünnepek előtti bevásárlások megtervezése sokak számára olyan feszültség forrása, amivel csak nehezen tudnak megbirkózni. Félnek, hogy valamelyik barátjuk kimarad a gondosan összeállított ajándéklistáról, hogy nem kapják meg a kiszemelt termékeket, vagy nem lesz eléggé friss a boltokban található áru. A folyamatos stressz megnehezíti az ünnepre hangolódást, és az immunrendszert is megviselheti, ez pedig azzal járhat, hogy éppen akkorra merülnek le az akkumulátoraink, amikor végre gondtalanul élvezhetnénk a jól megérdemelt pihenést, a családi együttléteket.

Szuper legóra vágyik a gyerek? Kedvesünk egy jó könyvet szeretne olvasgatni az ünnepek alatt? A nagymama örülne egy új konyhai robotgépnek? A család valami különleges karácsonyi fogást enne szívesen? Tönkre ment a sok éve használt műfenyő? Kisállata megérdemelne végre egy új játékot? Mindenki ismeri a már novemberben megjelenő karácsonyi stresszt, amely az idő előrehaladtával csak fokozódik, és egyre nyomasztóbban telepedik az emberre, ahogyan sorra veszi, mi mindent kell még beszereznie az ünnepek előtt. Mit tehetünk, hogy ez ne így legyen, hanem maradjon energiánk és időnk a fontos teendőkre, és nem utolsósorban szeretteinkre és magunkra, közös programokra? A felmerülő problémákra jó megoldást nyújt a gyors és megbízható online rendelés, amihez ki sem kell mozdulni a lakásból. Elfelejthetjük a cipekedést, a tolongást, a sietségből eredő esetleges rossz választást: kényelmesen, otthonról válogathatunk a kínálatból.

A karácsonyfadísztől a friss zöldségig

Az elmúlt közel két évben mindannyiunk életében egyre fontosabb lett az internetes vásárlás. Már a világjárvány kitörése előtt is sokan rendeltek a weben műszaki cikkeket, ruhát, lakásfelszerelést, könyvet, kozmetikumot és sok más terméket, de a kényszerű bezárkózás ideje alatt egyre többen szervezték meg a napi, heti bevásárlásukat is az online térben. Közeledik az év vége, feltorlódnak a teendők, eszünkbe jut, hogy mennyiféle dolgot kell megvennünk az ünnepek előtt, és hogy ehhez milyen sokféle boltot kellene felkeresnünk. Szerencsére jó ideje léteznek hazánkban olyan hipermarketek, ahol a termékek teljes skálája megtalálható, így rengeteg időt megtakaríthatunk, hiszen ezeken a helyeken a teljes karácsonyi bevásárlást el tudjuk intézni. Az pedig, hogy mindez ma már online rendeléssel is megoldható, nemcsak az időbeosztásunkat könnyíti meg, hanem a kényelmünket is szolgálja. Bár a piackutatók azt mondják, hogy az idei ünnepi szezonban nagyobb szerepe lehet az ajándékok beszerzésében a hagyományos kereskedelemnek, mint tavaly, a jó dolgokat könnyű megszokni, és aki már megismerte az internet nyújtotta kényelmet, az nagy eséllyel most is így fogja intézni a bevásárlásait.

Online rendeléssel egy helyről mindent beszerezhetünk, amire karácsonykor és év végén szükségünk van, legyen szó dekorációról, mint a műfenyő, díszek, szaloncukor vagy az ünnepi asztal kellékeiről, terítékről, gyertyákról. Az ajándékok esetében pedig nincs olyan ötlet, amit ne lehetne online megvásárolni: a könyvtől a szépségápolási termékeken át a játékokig, műszaki cikkekig bármit meg tudunk így rendelni. Sőt, ha egyedi meglepetés készítésére adjuk a fejünket, ahhoz is megtaláljuk az alapanyagokat. Az ünnepi menü elkészítéséhez sem kell boltok, piacok sorát bejárnunk, minden hozzávaló, a fagyasztott áruk, valamint a friss zöldség és gyümölcs is házhoz jön a legkiválóbb minőségben. A különleges, finom italok nem hiányozhatnak az ünnepi asztalról, aki pedig nem tud vagy nem szeretne sütéssel bajlódni a karácsony előtti napokban, az a bejglit vagy épp a panettonét, a díszes dobozban kapható, ajándéknak is kiváló olasz kalácsot is beszerezheti online.

Egyszerű és villámgyors

Nem kell félnünk attól, hogy mivel nem személyesen válogatunk, gyengébb minőségű árut vagy nem a legfrissebb élelmiszert kapjuk, hiszen a rendelésünket ugyanolyan gondosan készítik össze, mintha mi magunk rakosgatnánk a kosarunkba. A házhoz szállításnál az általunk választott napon, akár hétvégén is egészen az ajtónkig hozzák a – szükség esetén hűtve tárolt – termékeket. Ha pedig a rendelésnél bankkártyával online kifizettük, csak át kell vennünk a csomagot, és már tehetünk is a helyére mindent. Azoknak sem kell lemondaniuk az online bevásárlás előnyeiről, akik a munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudják otthon várni a kiszállítást. Ők egy kiválasztott idősávban személyesen is átvehetik az aznap frissen összekészített, becsomagolt termékeket, akár útközben munkából hazafelé.

Hogy az ünnep ne csak a fogyasztásról szóljon, hanem bolygónk is kapjon karácsonyra valamilyen ajándékot, válasszuk a műanyagtáska-mentes vásárlást. A legjobb hipermarketek már elkötelezték magukat a fenntartható, zöldebb jövő mellett. Mi is tehetünk egy apró lépést környezetünkért, ha tudjuk nélkülözni az eldobható plasztik zacskókat.

Az online rendelés egyszerűen, gyorsan, kényelmesen, az otthoni kanapén ülve vagy akár útközben egy mobilapplikációról is elintézhető. A karácsonyi készülődés így öröm lesz, nem pedig nyomasztó kötelezettség. Sokkal több időnk marad a pihenésre, a családunkra, és a hétvégék nem a tömegben sorban állást fogják jelenteni, hanem az ünnepre hangolódás meghitt pillanatait.

A cikk a TESCO támogatásával készült.