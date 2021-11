Jó pizzát enne Szombathelyen? – Van egy tuti tippünk, hogy hol tegye

Valódi olasz alapanyagokkal, igazi nápolyi jellegű pizzákkal várja vendégeit a Bel Mondo Pizzeria Szombathelyen, a belváros szívében.

A pizzéria két évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Fő tér 15. szám alatt, a Trend Optika és a Telenor közötti kapualjban. Sajnos a pandémia miatt csupán néhány nyári hónapjuk volt bemutatkozni a szombathelyieknek. A nyárestéken trendi teraszukon a finom pizzák mellett remek hangulattal és finom hűsítőkkel szolgáltak, a kiülős időszak végeztével a kiszállításra helyezték át a hangsúlyt, de az olaszországi kifőzdékre hajazó parányi üzletükben is meleg szívvel várják vendégeiket.

A meleg szív mellé forró kemence is dukál – ennek különlegessége, hogy forgó pizzasütő lappal rendelkezik, ezzel a lehető legmagasabb minőséget nyújtva a pizza szerelmeseinek.

A minőség egyébként is a pizzéria védjegye: tartós alapanyagaikat egyenesen Olaszországból, a rövidebb lejáratúakat egy olasz termékeket forgalmazó budapesti üzletből vásárolják. Pizzáikon így olyan alapanyagokat találhatunk, mint a bivaly mozzarella vagy például a pármai sonka. Utóbbit egy egyedülálló, kézi hajtású sonkaszelő géppel vágnak leheletvékony szeletekre – ahogyan azt Olaszországban szokás. Azok, akik úgy döntenek, hogy az üzletben fogyasztanák el pizzájukat, nem csupán ezt a gépet nézhetik meg, az étterem látványkonyhájában figyelemmel követhetik az étel elkészülésének teljes folyamatát.

Saját futárjaikkal viszik házhoz a megrendelt finomságokat, legyen szó egy jó margheritáról vagy négysajtos pizzáról. Ételeik elérhetők a legnépszerűbb ételrendelős applikációkban, így a Foodpandán (Netpincér) és a Falatozz.hu-n is. A Bel Mondo állandó kínálatában az olyan klasszikus, Olaszországban is kapható pizzafajták kaptak helyet mint például a Capricciosa, a Calzone, a Napoletana vagy a Diavola. A standard pizzák mellett havi ajánlatokkal is rendelkeznek. Novemberben az egyik ilyen újdonság egy igazi téli nehézfiú, a „Langalló pizza”, amely az eredeti langallóhoz hasonlóan tejfölös alapon rengeteg sajttal, baconnel és lila hagymával készül. A másik a mutatós „Pizza csiga”, amelyhez fokhagymás-tejfölös mártogatós jár. Valószínűleg mindkét különlegesség sokak kedvence lesz ebben a hónapban.

A Bel Mondo a hagyományos minőséget képviseli, de emellett több szempontból is halad a korral. Ez már az első pillanatban megmutatkozik, hiszen a vendégek az étlapot QR-kód olvasó segítségével tudják megtekinteni. Ezzel a folyamatos frissítés lehetősége mellett a környezet megóvásáért is tesznek, ahogyan a natúr pizzásdobozok használatával is. A reform szemlélet a konyhában is érvényesül. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a speciális étrendet tartó, illetve tartani kényszerülő vendégek igényeire, így az összes pizza elérhető gluténmentes változatban is, melynek tésztáját hosszú kísérletezéssel tökéletesítették, így élvezeti értéke közel azonos a normál változatokéval. Ezeket nagy körültekintéssel, külön tepsiben sütik, így azok nem érintkeznek a kemence lapjával. A laktózérzékenyekre és a növényi eredetű ételek híveire is gondolnak. Az étlapon szereplő, kimondottan vegán pizzán kívül az összes pizzára kérhető növényi sajt. Láttuk, kipróbáltuk, minket meggyőzött.

A pizzériában SZÉP kártyát is elfogadnak.

