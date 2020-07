Luxus felszereltségek egy kombájnban

A legtöbb kombájnra felkapaszkodni, a maga 4 méteres magasságával igencsak nehéz. Elengedhetetlen, hogy legyen a közelben létra. A mai gépeken már szériafelszereltség, de régen bizony még vinni kellett magunkkal extraként.

A vezetőfülkét néhány személyautó is megirigyelné. Igencsak feltűnő jelenség helyet foglalni a vezetőállásban, az egyik oszlopot teljes mértékben elfoglalják a műszerek és lámpák. Minden funkciónak saját áramköre és visszajelzője van, melyeket alaposan és szembetűnően feltüntettek a kombájn belsejében.

A motorzajból a fülkében alig hallani valamit, a klíma is bekapcsol rögtön és már nem kell szenvednünk a nyári melegtől. A vezetőnek már alig marad tennivalója, csak beállítja a fedélzeti számítógépen, hogy milyen takarmányt is szeretne aratni, és hátra dőlhet, már indulhat is a munka.

A gépek vezetése egyszerű, legalábbis annak, aki kívülről figyeli az eseményeket. A kormányzó joystickon lehet beállítani a sebességet, a fokozatot, sőt a John Deere kombájnokon ezen a karon hajtjuk végre a fékezést és a tolatást is. A vezetést elősegíti még az osztatlan hatalmas szélvédő is.

Gépesített gépek korát éljük

A műszerfal oszlopon beállíthatjuk a motor fordulatszámát, a vágóasztal működését és az aktuális sebességet is, és hogy épp melyiket mutassa a kijelzőnk. A másik monitoron pedig azt figyelhetjük meg, hogy éppen melyik növényt aratjuk, sőt az egyes növények aratásául szolgáló programokat el is menthetjük a fedélzeti számítógépbe, így később már nem kell újra beállítani az összes paramétert, csak elég lesz előhívni a rendszerből.

Azt is be tudjuk állítani még, hogy éppen milyen talajon, terepviszonyokon halad a kombájnunk.

A vezetőfülke felszereltsége még az állítható magasságú ülés, mindegyik kombájnon van már akár csúcsminőségű zenelejátszó eszközök tömkelege. Munka közben nem csak az esetleges hibákra figyel a számítógép, hanem arra is, ha netán valami nem oda illő kerülne a magtartályba.

Ha túl kevés szem kerül bele a tartályba valamilyen oknál fogva, esetleg egy rossz beállítás miatt, erre is figyelmeztetést kapunk. Ürítéskor elég csak egy gombnyomás és máris áttöltődik a learatott mag a mellettünk haladó traktor tartályába, nekünk nem is kell megszakítani a munkafolyamatot.

Mire kell figyelni egy ilyen gépnél?

A karbantartása sajnos nem olcsó, de ha folyamatosan ellenőrizzük a járművet és odafigyelünk a tisztán tartására, akkor megspórolhatjuk a drága javítások többségét. A szíjak épségére és feszességére különös figyelmet kell fordítani.

A gumiabroncsok nem kopnak gyorsan, de azért itt sem árt az indulás előtti ellenőrzés és a kellő mennyiségű levegő bennük. Még is, ha kerékcserére kényszerülünk, akár csak egy szálszakadás miatt is, akkor sajnos mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, közel 400 ezer Ft-ba is belekerülhet egy ilyen kaliberű abroncs cseréje.

Egy jobb minőségű kombájn új ára elérheti a 40 millió forintot, de hosszú távon jobb befektetés, mintha egy olcsóbb változatot választunk. A silányabb minőségű aratógépekkel később meggyűlhet a bajunk, mert ezekre a javítás során még a nadrágunkat is rákölthetjük.

Az újonnan vásárolt márkás munkagépekhez viszont jár a teljes körű garancia és országos aratási ügyelet és segélyszolgáltatás, ami valljuk be őszintén azért nem elengedhetetlen, ha bármi baj történne. A visszajelző készüléknek köszönhetően nekünk csak egy gombnyomás a segítségkérés a szántóföldünk közepén, és már sietnek is felénk a hozzáértők.