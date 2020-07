Megbízható, új vezetékpáron érkezik a távhő

A távvezeték-rendszert és az ahhoz kapcsolódó berendezéseket érintő munkákat is tervezett nyárra – a fűtési szezonon kívüli időszakra – a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Távhővezetéket cserélnek a Kodály Zoltán utcánál a Perint patak melletti szakaszon, és golyóscsapcseréket is beütemeztek. A távhőre csatlakozik majd a Vásárcsarnok és az Új Egészségügyi Alapellátó Központ is – az utóbbinál hőszivattyúkat építenek be.

Közel 12 ezer lakossági, 350 ipari és intézményi felhasználónak nyújt távhőszolgáltatást és melegvíz-ellátást a megyeszékhelyen a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Fontos feladatként kezelik az elavult szolgáltatói rendszer felújítását és korszerűsítését. Kocsis Tóth Ildikó sajtóreferens ezúttal a folyamatban lévő, nagy volumenű, nyári felújítási, karbantartási munkákról és olyan beruházásaikról is beszélt, amelyek új csatlakozásokhoz kapcsolódnak. – A nyár kiemelt időszak a távhőszolgáltatásban: minden tervezett munkát, karbantartást ilyenkor, a május 15-től szeptember 15-ig tartó időszakban tudunk elvégezni. Nincs fűtés, így az esetleges szolgáltatás-kiesés csak a melegvíz-szolgáltatást érinti. Különösen nagy jelentősége van ennek, hiszen a szombathelyi felhasználók egyharmadának fűtését, azon belül a többség, mintegy 8 ezer háztartás melegvíz-szolgáltatását is mi biztosítjuk. Idén nyáron a Perint patak melletti szakaszon végzünk távvezetékcserét, ahol egy 300 milliméter keresztmetszetű távvezetékpárt cserélünk 330 méter hosszan. A vezetéknek ez a szakasza az élettartama végéhez ért, a közelmúltban többször meghibásodott, lyukadások keletkeztek rajta, időszerűvé vált már a cseréje. A munka július elején kezdődött, és várhatóan két hónapot vesz igénybe. Első lépésként a kollégáim az üzemben lévő hőtávvezetéket tárták fel a teljes cserélendő szakaszon. Annak érdekében, hogy az épületekben a csere idején is legyen meleg víz, egy ideiglenes felszín feletti hővezetéket építettünk ki. Már ezen keresztül szolgáltatunk, közben elkezdődött a régi távvezeték elbontása, kiemelése. Végeredményként megbízhatóan működő, újonnan lehelyezett vezetékpár adja majd a hőt – tudtuk meg a sajtóreferenstől. Az említett rekonstrukciós munkán kívül ilyenkor van lehetőség a kazánházakban, hőközpontokban minden olyan kisebb karbantartást is elvégezni, ami a biztonságos üzemeltetéshez szükséges. Egyebek mellett golyóscsapokat cserélnek, amelyek tulajdonképpen elzáró-szerkezetek, és ugyancsak elhasználódhatnak. A városban több helyen van olyan akna, hőközpont, ahol ezekkel tudják elzárni egy-egy terület szolgáltatását. Ennek akkor van jelentősége, ha egy tervezett munka vagy meghibásodás esetén ki kell zárni – kiszakaszolni – a területet, ahol a munkavégzés történik. Az elzárókkal arra is van lehetőség, hogy egy másik kazánból tudjanak szolgáltatni. A Vízöntő utcai kazánházukban a villamos-hálózati berendezések karbantartását végzik augusztus 11-én, ehhez feszültségmentesíteni kell a kazánházat – együttműködve az áramszolgáltatóval. Ez például egy olyan munkálat lesz, amely alatt a szolgáltatást nem tudják biztosítani egyes területeken. Minden esetben arra törekednek, hogy a lehető legrövidebb ideig korlátozzák a szolgáltatást és előre értesítik a közös képviseleteket, az intézményeket és a lakosságot is – az utóbbit az érintett épületek lépcsőházaiban elhelyezett tájékoztatókkal. Az elmúlt években számos épület és intézmény csatlakozott a távhőszolgáltatáshoz. Kocsis Tóth Ildikó az új csatlakozásokhoz kapcsolódó beruházásaikat is említette: Oladon például egy 2×27 lakásos társasház, a déli városrészen épülő lakóparkban egy 2×37 lakásos társasház csatlakozását készítik elő, és a Károlyi Antal utcai lakóparkban is lesz távhős épület. Intézményi felhasználóik közül is említ kettőt: míg a korábbi Vásárcsarnokban csak egy áruháznak nyújtottak, a felújítás után a teljes vásárcsarnoknak biztosítanak távhőszolgáltatást és melegvíz-ellátást. Az építkezés folyamatban van, a távhőszolgáltatásra való csatlakozás pedig jelenleg a tervezés fázisában. Az épülő új Egészségügyi Alapellátó Központnak korszerű és környezetbarát technológia alkalmazásával biztosítják a gazdaságos és biztonságos szolgáltatást. Ez lesz az első olyan épületük, ahová hőszivattyúkat építenek be. Az épület teljes fűtését, hűtését és a meleg vizet nyolc darab levegő-víz hőszivattyú adja. És ha már környezetvédelem és környezettudatosság: mindkettőre nagy hangsúlyt helyez a Szombathelyi Távhőszolgáltató: felelős társaságként elkötelezték magukat a környezetkímélő és energiahatékony szolgáltatás mellett. Tizenhét éve üzemel faapríték-tüzelésű fűtőművük a Mikes utcában, a déli körzet távhőellátása körülbelül 50 százalékban tisztán felelős erdőgazdálkodásból származó megújuló energiából származik. Emellett napkollektorok használatával állítják elő a meleg vizet közel 700 fogyasztó számára.