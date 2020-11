Mégis családban marad

Nem volt egyenes az út, de Somos Dorottya Sára is a családi üzletben kötött ki: szereti az optikában a változatos és pörgős munkát. Édesapja pedig talán nem is lehetne büszkébb.

– Igen, úgy gondolom, megtaláltam a helyem – válaszolta Somos Dorottya Sára, amikor a Family Centerben találkoztunk, a Somos Optika új, másfél éve nyitott üzlethelyiségében. – Ötödik éve vagyok itt az optikában, soha nem gondoltam volna, hogy itt kötök ki – mesélte Dorottya, pedig édesapja, nagybátyja és a bátyja is az optikában dolgozik. – Gyerekkoromban minden ismerős mondta, hogy majd te is az optikába mész, de én teljesen elzárkóztam. Aztán úgy hozta az élet, hogy megpróbáltam, megszerettem – mondta. A sokrétű munkából a szemvizsgálatot szereti a legjobban, mint mondta, akkor nagy a pörgés, sok emberrel találkozik és adhat személyes ajánlatot a szemüveglencsére és -keretre. Sok céggel van kapcsolatban a Somos Optika, rendszeresen kitelepülnek szemvizsgálatra – Dorottya ezt a változatosságot is nagyon szereti a munkájában. Kéthetente megy a győri üzletükbe, azt a bátyja vezeti, az az optika az Audi partnere. Sárváron is van Somos Optika, ott is szokott dolgozni, de a munkaidő nagy részét a másfél éve nyitott szombathelyi üzletben tölti. – A fiatalok ötlete volt az újítás – mondta Somos Péter, akiből süt a büszkeség, hogy a lánya is a családi üzletben teljesedik ki. Péter 1992 óta dolgozik együtt testvérével, a legidősebb gyermeke, Bence látszerész lett – és mára Dorottya is beszállt.

– Egyszerűbb a családban – összegezte Péter. Hiszen a gyerekek születésük óta látták, hogyan megy, hogyan működik az optika, ilyen mélységében, minőségben nem lehet senkit betanítani. És nem utolsósorban a sajátjuknak tekintik – ezt már Dorottya fűzte hozzá. – Nagy a különbség a két gyerek között, Dorci inkább olyan, mint én, Bence meg inkább mint a testvérem – mondta Péter. Az üzletben a következetesség és a kitartás a közös vonásuk – fogalmazta meg apa és lánya. Mindketten racionálisan, de büszkén számoltak be az új helyiségről, amely gyakorlatilag az addigi szombathelyi üzleteik összeadása: a Family Centerben egy kisebb optika működött, egy másik a Széchenyi utcában, a szemvizsgálat pedig a Madentkóban volt. A nagy szemüvegkeret-választéknak nagy teret akartak adni, ezért is egyesítették a két üzletet és a szemészetet. Dorottya kiemelte, hogy a center minden előnyét élvezik, így azt, hogy a sok üzlet többeket vonz, mindig van ingyenes parkolóhely, hosszú a nyitvatartás, és hétvégenként is van szemvizsgálat-lehetőség. Elégedetten nézett körül: elegáns, letisztult, modern, de nem túl hivalkodó az üzlet, és bevált az újítás. Persze a koronavírus-járvány gazdasági hatása ezt a szektort sem kerülte el. Nem zártak be, de az orvosok nem dolgoztak, tizedére esett a forgalom a tavaszi első vírushullámmal.

– A március a napszemüvegszezon kezdete, tele voltak a polcok, de vásárló nem volt. Kontakt­lencsét és lencsefolyadékot vásároltak, meg adódtak persze hirtelen javítások, ha eltört egy szemüveg – idézte fel Dorottya. Mintegy 70-80 százalékban a szemvizsgálat adja a munkát, a profitot a Somos Optikának, a vírushelyzet miatti megtorpanás hatását most is érzik. És persze, ha meg is torpant a világ a járvány hatása okán, ha más ütemben is, de változnak a trendek, a szemüvegek sem kivételek. Ami új irány, az az átlátszó, vízszínű keretek gyakorlatilag minden formában a kör alakú és cicás formától a szögletesekig, és a fémkeret ismét teret hódít. – Valójában most senki nem tud melléfogni – mutatta a több falat kitöltő választékot. Azt mindig megmondja, ha valakinek nem passzol a kiválasztott keret: ha nem jól fekszik az orra, ha túl keskeny vagy túl széles az arc­hoz, de természetesen a vásárlóé a végső szó, rábeszélni felesleges másik darabra, hiszen a Somos Optikának az a legjobb reklám, ha megdicsérik a vásárlóik szemüvegét – tette hozzá Dorottya.