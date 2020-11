Megtalálták a lehetőségek, ő pedig nem mondott nemet

Kovács Szilvia, a Wewalka Kft. telephelyvezetője a csapatmunkában hisz, és jó vezetője szeretne lenni a kollégáinak. A változások őt is megviselik, de kitartó, lelkiismeretes és céltudatos ember, ami tapasztalata szerint kifizetődik.

Legutóbb nyáron adtunk hírt az osztrák tulajdonú, celldömölki üzemmel rendelkező frisstészta-gyártó Wewalka Kft.-ről: 5,4 milliárd forintos befektetésüket a magyar kormány több mint 800 millió forinttal támogatta. Az új üzemcsarnok alapkőletételénél is szóba került: a családi vállalkozásnak Johann Christoph Pendl személyében osztrák ügyvezetője van, ám magyar menedzsment irányítja. Kondora András az operatív, Kovács Szilvia az adminisztratív telephelyvezető. Az utóbbi felelősségi köréhez tartozik a bérszámfejtés, a személyügy, az IT, a beszerzés, és ő felügyeli a kontrollerek, a könyvelők, az irodai asszisztens munkáját is. A szerteágazó feladatkör teljes embert kíván, Szilvia fő törekvése, hogy stabil hátteret nyújtson kollégáinak.

Tősgyökeres celldömölki vagyok, ide jártam általános iskolába, csak később, 1996-ban kerültem Sopronba, az evangélikus gimnáziumba. A kezdetektől emelt szinten tanultam a német nyelvet: nyolcadik osztályra nyelvvizsgát tettem. A gimnáziumban nemzetiségi osztályba kerültem, érettségire középfokúm volt németből, és mivel édesapám Ausztriában dolgozott, és bevont a munkavállalással kapcsolatos ügyintézésbe, aktívan használtam a nyelvet – meséli Szilvia. Szombathelyen a tanárképző főiskola német-kommunikáció szakán diplomázott. Majd visszatért oda, ahol a tanítási gyakorlatát szerezte: határozott idejű szerződéssel két évig tanított a celli Eötvös Loránd Általános Iskolában. – Miután lejárt a fix két év, két hétig voltam csak munkanélküli: németül beszélő team asszisztenst kerestek a Wewalka Kft.-hez, és megkaptam az állást. Akkoriban még pék- és cukrászati termékeket gyártottunk osztrák piacra. Megismertem a termelési területet, a rendelések beérkezésétől a kiszállításig tartó munkafolyamatokat. 2009-ben az ügyvezető beszerzési pozíciót ajánlott, és én gondolkodás nélkül vállaltam. Tudtam, hogy kemény tanulás lesz, de hittem abban, hogy sikerülni fog – mondja. Először csomagolóanyag-beszerzésekkel foglalkozott, később alapanyag-beszerzésre sorolt át, rövid időre beszerzési vezető lett. 2013-ban egyéves ausztriai kitérő következett, onnan családi okok miatt hazatértek a férjével. Nem sokkal később az akkori ügyvezető visszahívta a Wewalkába beszerzési területre. – A vállalat életében nagy változást hozott, hogy 2015-ben befejeződött a cukrász- és péksütemények gyártása. Celli üzemünkben egy 2016-os beruházásnak köszönhetően alakítottuk ki második frisstészta gyártó csarnokukat. Az átalakulás nehéz időszakot jelentett: a mintegy 500 fős létszámból sok dolgozót el kellett bocsátanunk, és sokan maguktól hagyták el a süllyedni látszó hajót.

Szilvia kitartott, azóta beigazolódott, hogy jól döntött, a cég mára a világ egyik legnagyobb, családi tulajdonú frisstészta-gyártó vállalkozása. Ő telephelyvezetőként egyike a Wewalka Csoport 11 részlegvezetőjének. Területei közül a személyügyet és bérszámfejtést említi az egyik fontos bázisként. Toborzási stratégiát, cafeteria-szabályzatot dolgoztak ki, és 2017 óta működik a Wewalka-Akadémia, ez a szívügye. A rendszergazdára és a kontrollerekre is tud támaszkodni, ugyanúgy a könyvelőkre. Vezetőként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kollégái inspiráló, egymást segítő légkörben dolgozzanak, kommunikációs technikáik, érzelmi intelligenciájuk fejlődjön, a mindennapokban is alkalmazható tudást szerezzenek.

– Visszanézve az elmúlt két évtizedre kimondható: részemről nem volt tudatos az építkezés. Megtaláltak a lehetőségek, és én nem mondtam nemet. Mindehhez kellett a támogatás, amit a családomtól, édesanyámtól, a húgomtól és a férjemtől kapok. A jövőre tekintve: a szakmai fejlődés a célom, a vállalat alkalmat ad erre, én pedig hosszú távon gondolkodom.