Megunhatatlan videojátékok konzolokra

Homo ludens, azaz a játékos ember. Egyszerűen lételemünk a játék, és ha szerencsések vagyunk, felnőtt korunkban is tudunk és akarunk időt szánni erre a fajta kikapcsolódásra. Mert játszani jó!

Csakhogy már senki nem mondja meg nekünk, hogy mivel és mit játszhatunk. Ráadásul a saját keresetünkből arra költhetünk, amire csak akarunk. Nem kell megvárni a karácsonyt, hogy játékkonzolt vegyünk magunknak. Sőt, akár egyszerre többféle gépünk is lehet: Nintendo, Playstation és Xbox is.

Örök klasszikusok

Azért is jó, ha többfajta játékkonzol van a birtokunkban, mert gyerekkorunk nagy kedvenceit újra játszhatjuk ezeken. Super Mario-t ugye csak Nintendon tudunk játszani. Ráadásul a Nintendo képes a megújulásra, és nemcsak a konzoljait fejleszti, hanem a régi klasszikusokat is új köntösbe bújtatja és a karaktereknek új világot épít. Egyszerűen megunhatatlan. Ráadásul talán nincs is annál nagyobb élmény, amikor a szülő a gyerekével azt a játékot tudja játszani, amin még ő nőtt fel.

Nagyban játsszunk!

Persze a megfelelő játékélményhez szükségünk lesz egy nagy felbontású, nagy átmérőjű tévére is. A monitor nem az igazi, ehhez az élményhez TV kell.

A legjobb, ha wireless kontrollerrel játszunk, azaz vezeték nélküli vezérlővel, így szabadon mozoghatunk játék közben. Ha kemény gamerek vagyunk, mindig legyen bekészítve plusz elem vagy töltsük fel a pótelemeket időben.

A játék akkor jó, ha interaktív, ezért mindig legyen legalább egy plusz kontrollerünk. Az a legjobb, ha nem egyedül játszunk. A pasink vagy a barátnőnk is beszállhat a játékba, tök jó maratoni estéket lehet együtt tolni. Csak ne felejtsünk el pizzát rendelni. Vagyis, salátát.

Népszerű játékok

Minden évben vannak nagy durranások a játékpiacon. Sőt, vannak játékok, amelyek kifejezetten csak egyféle platformra készülnek el, ezek nagy érdeklődést tudnak generálni maguk körül. Minden évben megrendezik a nagy gameshow-kat, ahol először lehet egy-egy játékot kipróbálni. A sok videó, ami ilyenkor kikerül a videómegosztókra már konkrét játékmeneteket is bemutat. Ezek alapján könnyebb eldönteni, hogy mit érdemes megvenni, mi áll legközelebb a szívünkhöz.

Na és persze a játékfejlesztők gondolnak a karácsonyra is. A nagy durranások év vége felé szoktak megérkezni, kivéve, ha csúszik valamiért a dolog. Jön például a Borderlands 3, amely sajátos képregényes, kicsit steampunkos disztópiájával rengeteg rajongót szerzett már magának. Még a lányok is nagyon tudják szeretni ezt a fajta lövöldözős játékot.

De a nagy népszerűségnek örvendő vagy legjobban várt játékok mellett, mint például a Fortnite, Minecraft, Battlefield, Assassin’s Creed, Star Wars, Fallout, Control, FIFA 20, Call of Duty, The Outer Worlds, Metro Exodus vagy épp a Death Stranding ott vannak az indie játékok, amelyek legalább akkora figyelmet érdemelnek, mint a nagy költségvetésű társaik.

