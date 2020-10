Napelemet szeretne? Most érdemes belevágni

Napelemmel örökre kiváltható a villanyszámla, miközben a beruházás 6-8 év alatt megtérül. Szakértőnk segítségével szedtük össze a legfontosabb tudnivalókat, amivel nem árt tisztában lenni telepítés előtt.

Egyre népszerűbbek a napelemes rendszerek, nem véletlenül, hiszen a technológia már elég fejlett és elég olcsó ahhoz, hogy gyakorlatilag bárkinek megéri a telepítése, ráadásul már magánszemélyeknek is elérhető napelemes pályázat. Sipos Krisztiánt, a napelemes rendszerek tervezésével, és telepítésével foglalkozó 14 éve működő Direkt Digital BT. cégvezetőjét kértük meg, segítsen eligazodni a napelemek világában.

A szakember szerint a napelemes beruházások nem véletlenül lettek egyre olcsóbbak, a technológia fejlődése mellett árcsökkentő tényező az is, hogy egyre több cég kezdett napelemes rendszerek telepítésével foglalkozni, nem mindegy azonban kit bízunk meg. Fontos, hogy olyan céget válasszunk, ahol az évek alatt megfelelő tapasztalat halmozódott már fel, és ahol a telepítést végző munkatársak rendszeresen részt vesznek a gyártók által szervezett továbbképzéseken.

– Minden napelemes rendszer telepítése a tervezéssel kezdődik, mi ezt egy olyan program segítségével végezzük el, ami a ház műholdképét is felhasználva számolja ki a telepítendő panelek számát és elhelyezkedését. Miután mindent aprólékosan megterveztünk, kezdődhet a telepítés. Miután egy hosszú távú beruházásról van szó, különösen fontos, hogy minőségi anyagokkal dolgozzunk, ismert márkákat válasszunk – hangsúlyozza a szakember. Egy teljesen ismeretlen, megbízhatatlan márka esetében, ahol a gyártó cég esetleg pár év múlva már nincs is jelen a piacon, csak a gond van, ilyenkor ráadásul sok esetben sem a szervizháttér, sem az alkatrész utánpótlás nem biztosított. Éppen ezért csak ismert, és már olyan bevált termékben gondolkozzunk, amelyek már bizonyítottak.

Napelemek esetében ilyen márka a Q-Cells, ezek a napelemek egy fekete védőbevonatnak köszönhetően nemcsak esztétikusak, de az iparág összes fejlesztését is magukban hordozzák, így a mindenkori legmodernebb technikát képviselik. A másik fontos elem az inverter, ami a napelemes rendszer lelke, ez a szerkezet felel azért, hogy a napelemekről érkező egyenáramot váltóárammá, azaz a háztartásban is felhasználható elektromos árammá alakítsa. Az inverteren sem érdemes spórolni, bevált márka a Fronius, és a SolarEdge, utóbbinál a gyártó teljesen egyedi szisztémát dolgozott ki, és elsősorban olyan ingatlanok esetében ajánlható, ahol a tető tagoltsága, vagy a komolyabban jelentkező árnyékhatás miatt egyéb rendszerek telepítése nehézségbe ütközne.

Bár nincs két egyforma háztartás, havi 12 ezer forintos villanyszámlát nagyjából egymillió forintos napelemes beruházással már le lehet nullázni. Nagyobb villanyszámla esetén persze nagyobb rendszert kell telepíteni, ami valamivel drágább, ám ilyenkor a megtérülés is gyorsabb. Úgy lehet számolni, hogy 6-8 év alatt mindenképen visszajön a beruházás ára – mondja Sipos Krisztián. Aki pontosabb számokat szeretne, az az itt található: direktenergy.eu/kalkulator/ kalkulátor segítségével villanyszámlája alapján könnyen kiszámolhatja saját napelemes rendszerének a bekerülés költségeit és megtérülési idejét is.

Most ráadásul egy pályázati forrásnak köszönhetően tíz százalék önerő megfizetése mellett kamatmentes hitelből is finanszírozható a beruházás, és a törlesztés akár húsz éven keresztül is tarthat, miközben a villanyszámlára többé nincs gondunk. Sőt, miután az elektromos áram a legkönnyebben használható energiaforrás, a napelemek biztosíthatják a főzéshez, légkondicionáláshoz, fűtéséhez, és elektromos járműveinkhez is a szükséges energiát. Mindenképpen érdemes tehát megfontolni a napelemes rendszer telepítését, főleg, hogy jövőre újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg, bár ezek részletei még nem ismertek.

