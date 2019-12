Nyelvvizsgakérdés a porondon

Nagy a dilemma a tinédzsereknek és szüleinek egyaránt mostanában. Az egyik fő kérdés: kötelezően kell nyelvvizsga bizonyítvány mire a nebuló egyetemre megy, vagy ráérnek vele majd a felsőoktatás első éveiben megszerezni?

A másik pedig hogy a könnyebb bejutáshoz a jobb helyekre nemcsak egy nyelvből, hanem kettő nyelvből is ajánlatos nyelvvizsgát tenni.

Vegyük csak szépen sorjában a lényegi pontokat. Az ember gyerekének mennyi délutáni plusz foglalkozása van hétköznap a suli után? Ebből mennyit akar a tinédzser vállalni és mennyi az, ami szülői ráhatással kerül be a napi feladatok közé. Ott van a sport, a vezetés, a barátok…. Az egyik fontos, a másik pedig szükséges. Szülőként a feladat az, hogy ezek között megfelelő sorrendet segítsünk kialakítani a gyermekünknek, a céljaik elérésében pedig támogassuk őket. A közoktatás a megfelelő pedagógussal jó alapot

képezhet, ugyanakkor az esetek túlnyomó többségében nem jut el a tanuló a nyelvvizsgáig. A suli után bizony jöhetnek a különórák, magántanár vagy nyelviskola segítségével.

Mi is a legfontosabb tényező ilyenkor? Az idő. Ahhoz, hogy két nyelvvizsga bizonyítvány is a zsebbe kerüljön érettségiig, fontos az időzítés és a megfelelő hatékony tanulási forma megtalálása, amellyel ki tudnak egy olyan időbeosztást alakítani, hogy az egyéb tevékenységek is beilleszthetőek legyenek.

Ami kiemelten fontos: a cél a megszerzett és biztos tudás legyen és ne pedig a bizonyítvány, bármennyire is ezt próbálja belénk sulykolni ma a világ. Ha időben, már a középiskola első osztályában hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek tanulására, akkor nemcsak nyelvvizsga bizonyítványt, hanem használható kommunikációt tudunk majd fenntartani a munkahely választásnál is. Tehát a kulcsszavak a sikerhez: időzítés és rugalmas módszer.

Sok sikert nebulók, kitartást kedves szülők!

