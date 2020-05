Önnek jó a szemüvege?

Biztos benne...? Lehet, hogy a legmodernebb szemvizsgálattal megkaphatná a szemének tökéleteset, és az egészségéről is teljesebb képet kaphat.

Szemvizsgálat és szemvizsgálat között is van különbség, abban azonban minden szemorvos és optometrista egyetért, hogy rendszeresen szükség van rá. Ideális esetben félévente érdemes felkeresni egy szakembert, hiszen a szemünk világa az egyik legdrágább kincs: a világ közel 90%-át a látásunkon keresztül érzékeljük. 40 éves kor felett pedig még inkább ajánlott a rendszeres, alapos szemvizsgálat, hiszen ilyenkor számos szembetegség kockázata megugrik.

Század dioptria pontossággal mér

Ma már lehetőség van arra, hogy a szemvizsgálatok közül is a legjobbat válasszuk, ami annak fényében sem luxus, hogy segítségével megtalálhatjuk a tökéletes szemüveget. A szemvizsgálatot természetesen nem csupán egy gép végzi, hanem a szemész szakorvos vagy optometrista szaktudása és tapasztalata is szükséges.

A legmodernebb, 9 lépéses szemvizsgálat képes minden eddiginél pontosabban, akár század dioptria pontossággal megállapítani a szem fénytörési hibáját. A legmodernebb technikával 9 féle vizsgálatot végez el a csúcstechnológiás berendezés.

Sötétben rosszabbul lát?

A szükséges dioptria megállapítása mellett külön méri például a fénytörést tág és szűk pupillával, ami azért fontos, mert így kiszűrhető az a gyakori jelenség, ha valakinek este, félhomályban vagy sötétben rosszabb a látása, például nehezebben megy a vezetés… Egy jó szemüveg erre is megoldást kínál.

Rejtett problémákat is kiderít

A teljesen fájdalommentes vizsgálat feltérképezi a teljes szemet, szaruhártya-térképet készít, melynek segítségével kimutatható a szintén meglehetősen gyakori, kettőslátást okozó keratokónusz-betegség, amely jól korrigálható a megfelelő szemüveggel vagy kontaktlencsével. Korai stádiumban felfedezhető több más – panaszokat esetleg még nem is okozó – betegség is. Így a szürkehályog, amely a szemlencse átlátszóságának mérésével derülhet ki, vagy zöldhályog, amit a szemnyomás értéke jelez.

A 9 lépéses vizsgálatban szerepel még úgynevezett makuladegeneráció szűrés – ez 40 éves kortól erősen ajánlott –, színlátás teszt, de vizsgálják többek között a szaruhártya vastagságát is.

Érdemes tehát a rendszeres szemvizsgálatot ugyanúgy rutinná tenni az életünkben, mint – ideális esetben – a fogorvosi kontrollt, s nem megvárni, amíg szemproblémánk komoly panaszokat okoz. Nem beszélve a tökéletes szemüveg nyújtotta kényelemről, amely valóban semmihez nem fogható.

