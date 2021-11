Régi karácsonyok íze

Ha azon szerencsések közé tartozunk, akiknek a nagymamája megteremtette az igazi karácsonyi csodavilágot, akkor a cím olvasásával máris eszünkbe jutott az az édes ízvilág. A diós finomságok íze, a csillagszóró és a gyanta illata, és a messziről csodált tojáslikőr krémes színe.

Persze ma is szépek a karácsonyok, de valahogy már minden túl modern. LED fény, muffin és műanyag gömbök. Ami persze szép tud lenni, de nem ugyanaz, amit gyerekként éltünk meg, és ahova visszavágyunk minden karácsonykor valamennyire. Még akkor is, ha meghitt karácsonyt tudunk teremteni már a saját gyermekeinknek is.

Féltve őrzött, régi, családi üveggömbök, dédpapa faragta karácsonyfatalp, csúcsdísz, amit mi törtünk el 4 évesen (majd apu megragasztotta), kissé deformált kuglófsütő, mert a nagyi egyszer elégette a Karancs tűzhelyben… mégis ragaszkodunk ezekhez. Nosztalgiaszagú? Nyúljunk kicsit vissza a régi idők süteményeihez, és legyen idén egy hamisítatlan, régi ízű karácsonyunk.

●Arany galuska

Oh, jaj, kicsit fáj is arra a ropogós, diós, pirult keltészta halmokra gondolni, ahogy ráfolyatjuk lassan a vanília sodót. Ez a hamisítatlan magyar desszert manapság nem divatos, pedig csodálatos az egész.

Ugyan galuskának hívjuk, de valójában nincsen köze a galuskához, kelt tésztából készül. A jól megkelt tésztából gombócokat kell formálni a kezünkkel és ezeket tesszük jó szorosan egymás mellé a sütőformába, majd a tetejükre sok-sok cukrozott dió kerül. Vanília sodóval szokás tálalni, de ünnepi alkalmakkor szokás hozzá borsodót is készíteni.

Írásos dokumentumok már az 1800-as években említik ezt a desszertet. 1862-ben Jókai Mór is megemlíti egy cikkében, amiben olyan ételekről ír, amik hiányoznak a külföldre jutott hazánk fiainak. Így nem meglepő, hogy külföldön is elterjedt, főleg Amerikában.

Híres anekdota, hogy Nancy Reagan a Fehér Házban karácsonykor felszolgálta az arany galuskát és mindenki teljesen elámult az édesség finomságán és megjelenésén.

●Zserbó

A másik csodálatos, diós finomság biztosan nem hiányzott egy ünnepi asztalról sem gyerekkorunk karácsonyain. Igaz, ma is megtaláljuk szinte minden cukrászda repertoárjában, de otthon viszonylag ritkán kerül az asztalra. Talán azért, mert nem egy bögrés süti, azaz, nem a divatos „egyszerű és finom” sütemények közé tartozik. Rutinos süteménykészítőknek ajánlott. Sok bosszúságot tud például okozni a tetején lévő csokimáz, ami nagyanyáinknak valahogy mindig fényes és megfelelő állagú volt, de nekünk tutira ragacsos és matt vagy törik és kemény.

Ezt a finomságot egy bizonyos Gerbeaud Emil nevezetű svájci cukrásznak köszönhetjük. Aki aztán később Magyarországra költözve és összebarátkozva Kugler Henrikkel a kor másik nagy cukrászával, megalkotta a Zserbó süteményt, ami később a neve köznevesített változataként lett ismert. Egyes források szerint azonban arról számolnak be, hogy nem is ő nevéhez fűződik ez a diós álom, mert a cég árjegyzékében sehol sem szerepel és szakácskönyvekben is csak az 1950-es években szerepel először. Igazság ide vagy oda, mindenképpen az ő nevét viseli, és vitathatatlanul nagy cukrász volt. A zserbó pedig egy isteni finomság.

Mindenféle zserbó recept található az interneten, egyszer legalább azonban érdemes az igazi zserbó receptet elkészíteni, ha a valódi élményre vágyunk. Süssünk egy tepsivel idén karácsonykor!

●Hájas kráfli

Na, ez az a gyerekkori sütemény, amit mindaddig imádtunk, amíg rá nem jöttünk, miből készül. Felnőttként persze felfedezhetjük újra. Akárhogy is, ha a gyönyörű, sokrétegű tészta tetején hófödte tájként elterülő porcukorra gondolunk, egészen biztosan melegség tölti el a szívünket és kívánósság a gyomrunkat.

A lekváros hájas tészta elkészítéséről Takács-Zente Zsófia is készített videót:

Nem biztos, hogy mindenkinek ismerős, ez egy vasi-zalai különlegesség. Ez is egy olyan dolog, amit tájegységenként máshogy hívnak, de ami közös benne, hogy a háj teszi csodálatosan omlóssá.

A hájat pedig hagyományosan házi disznóvágás után teszik félre erre a célra. Eléggé nagy meló az elkészítése, tényleg ráérő nagymamák süteménye. Többször kell hajtogatni ugyanis, és ezek között várakozni, várakozni. De tényleg megéri, mert igazán isteni. Főleg, ha aztán bele valamilyen finom házi lekvár kerül.

Találunk háj nélküli hájas recepteket is, azok általában zsírral vagy margarinnal készülnek. Igazán nem rossz úgysem, de azért tényleg nem az igazi.