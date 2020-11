Sorban állás nélkül, online is intézhetjük ügyeinket a Távhőnél

Egyszerűen és biztonságosan, csupán néhány kattintással, otthonról is intézhetjük távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeinket a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. online ügyfélszolgálatán keresztül.

Sokan élnek már az internetes ügyintézés kínálta kényelmes megoldással, mondja Kocsis Tóth Ildikó sajtóreferens, aki az online világtól még idegenkedőket ezúttal arról szeretné meggyőzni: otthonról, a fotelből is lehetnek ügyfelek. – A járványhelyzetben a vírus terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos, hogy az emberi érintkezéseket, beleértve az ügyintéző-ügyfél találkozásokat is, a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük. Erre kínál lehetőséget az elektronikus ügyintézés. Mások viszont ragaszkodnak hozzá, hogy személyesen kapják meg a szükséges információkat. Természetesen továbbra is van lehetőség ügyfélszolgálatunkat személyesen felkeresni, szerdánként reggel 8-tól este 8-ig nyitva van a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Király utcai irodája. A hét többi munkanapján telefonon, e-mailben és az online ügyfélszolgálaton kereshetnek meg minket ügyfeleink.

És, hogy mi minden intézhető online? – A számlák befizetésétől a tulajdonos- és díjfizető-változás bejelentésén át a vízmérő-állás bediktálásáig minden. Három kérdés megválaszolásával regisztrálni lehet az ügyfélszolgálaton, onnantól az egyéni adatainkkal feltöltött állományt látjuk. Meg tudjuk nézni az összes számlánkat, gyorsan és biztonságosan ki tudjuk egyenlíteni a számlát bankkártyával, a bankszámlánkra történő egyéni utalással vagy csoportos beszedési megbízással. Csekkjeink QR- kóddal vannak ellátva, így nem kell a postára menni, hogy befizessük őket: a QR-kód beolvasásával a számla otthonról is kiegyenlíthető. Bejelenthetjük a vízmérő állását is. Évente egyszer vízóraellenőr kollégáink leolvassák a mérőket, de a mérőállás megadására bármelyik hónapban lehetőségük van ügyfeleinknek. A megadott vízmérő-állás alapján pedig a következő számlában elszámolást készítünk. Műszaki hibabejelentésre is alkalmas a felület, valamint a tulajdonos- és díjfizetőváltozás bejelentésére is az év bármely napján, a nap bármely szakaszában.

Az ingatlaneladást vagy bérbeadást a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak. Ennek leggyorsabb és legkényelmesebb módja, ha a régi tulajdonos vagy díjfizető az online ügyfélszolgálat Változás-bejelentés menüpontját választja, ahol rendszerünk a régi tulajdonos és díjfizető adatait automatikusan kitölti. Így már csak az új tulajdonos és/vagy díjfizető adatait kell megadni és az így létrejött dokumentumot kinyomtatni, majd minden érintett fél által aláírva megküldeni társaságunknak. A változás bejelentésére szolgáló dokumentum honlapunkról is letölthető.

A teljes kitöltés után a minden érintett fél által aláírt dokumentumot a www.epapir.gov.hu holnapon keresztül is beküldhetik ügyfeleink, vagy az [email protected] email címre.

Igényelhetünk elektronikus számlát is online. Ez esetben a megadott e-mail címre azonnal megküldjük számlánkat a kiállítást követően. Így ügyfeleink a lehető leggyorsabban értesülhetnek a kiállított számlákról, nem utolsósorban hozzájárulnak környezetünk megóvásához – mondja Kocsis Tóth Ildikó. Megjegyzi továbbá, hogy minden esetben, amikor egy ügyfelüknek elmaradása van, együttműködés kialakítására törekednek. Számos részletfizetési konstrukciójuk is van, amelyeket az ügyfelek akár telefonon, akár e-mailben is kérhetnek.

Ügyfeleik megkereséseit e-mailben is fogadják. Az [email protected] címre, vagy e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) segítségével a SZOMTAV elnevezésű hivatali kapujukra megküldött levelek feldolgozását azonnal megkezdik, így a válaszadás is gyorsabb, mint a postai levelek esetén. – Bátran fogalmazzon mindenki hétköznapi nyelven, nem kell szakkifejezéseket használni. Ugyanakkor fontos, hogy lássuk, melyik ingatlanra vonatkozik a kérelmük, hogy be tudjuk azonosítani a díjfizetőt. Ha a megkeresésben megadnak egy telefonszámot, az is gyorsítja az ügyintézést.

Természetesen személyes ügyintézésre is van mód. Akik ezt választják, azoknak olyan körülményeket alakítottak ki, amelyek az egészségvédelmet szolgálják. Az ügyféltérben kötelező a maszk viselése, a biztonságos távolságtartás érdekében csak az tartózkodhat az ügyféltérben, aki éppen ügyet intéz. A többi ügyfélnek a helyiségen kívül kell várakoznia. Azt is megemlíti: a személyes ügyfélszolgálatnál jóval tágabb időszakban telefonon is elérhetők. Ügyfélszolgálatuk az ingyenesen hívható 06-80/204-617 telefonszámon áll rendelkezésére. Akut esetekben – ha például elkezd folyni a radiátor valakinek az otthonában – ugyanezen a számon a diszpécserszolgálat 0-24 órában 365 napon keresztül elérhető. Ha kevésbé sürgős az elintéznivaló, érdemes e-mailt írni az [email protected] e-mail-címre. Kollégáik a lehető leggyorsabban reagálnak.

Kocsis Tóth Ildikó végül kiemeli: bármilyen módon keresik meg őket az ügyfelek – akár e-mailben, akár az online ügyfélszolgálaton keresztül, vagy személyesen, arról az ügyfél minden esetben visszacsatolást kap. Az online felületen automatikus válasz érkezik minden műveletre, az e-mailekre válaszlevelet küldenek.