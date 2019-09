Személyi edző kisokos

Hol találok megfelelően képzett edzőt? Kapok étrendet is? Tényleg személyre szabott edzéstervet állít össze nekem? Biztos megéri? Oszlassuk el a kételyeket: segítünk megtalálni a legjobb személyi edzőt!

Egy profi személyi edző segít eligazodni az alakformálás útvesztőjében, megmutatja és megtanítja neked a számodra leghatékonyabb gyakorlatokat, és lelkesedésével garantáltan átlendít holtpontjaidon. Vegyük sorra, mikre figyelj, hogy megtalálhasd a legjobbat!

Keresd az igazit!

Ha igazán hatékony segítséget keresel, válassz profi személyi edzőt! Ők ugyanis célirányos képzéseik során tanulnak anatómiát, biológiát, dietetikát, behatóan ismerik az összes mozgásformát, tudják, mi kell a tömegnövelés, fogyás, bármilyen látványos változás eléréséhez. Egy szóval: profik.

Profikat, sőt, közülük is kiemelkedő szakértőket pedig a legjobb edzőtermekben találsz. Egy nívós terem garancia az edzők képességeire és képesítéseire is! Nézd át a honlapot, olvasd el a bemutatkozásokat, kérj időpontot a számodra megnyerőhöz. Akkor sincs gond, ha mégsem jön létre a kémia: nyugodtan válts, hiszen a személyi edzés végtére is privát dolog, alapvető fontosságú, hogy a legjobban érezd magad!

Légy őszinte!

Az első találkozó alkalmával átbeszélitek, mennyi idő alatt mit szeretnél elérni, mit sportoltál korábban, milyen sérüléseket szereztél. Nagyon fontos, hogy őszinte légy, hiszen ez az alapja a közös munkának. Ha például gerincproblémáid vannak, keress olyan edzőt, aki gyógytornász képesítéssel is rendelkezik, ha nálad az evésen buknak el a dolgok, válaszd azt, aki nagy hangsúlyt fektet a személyre szabott étrend kialakítására, a folyamatos tanácsadásra.

Nyugodtan mondd el félelmeidet is! Bátran térj ki rá, ha fontos neked, hogy valódban egyedi gyakorlatsorokat rakjatok össze, ha a porciózott, tiltólistás étrend számodra nem fenntartható. Ha pedig valami nem tetszik, szólj, ha nem változik, válts!

Hallgass rá!

Állapotod és edzettségi szinted felmérése után először az alapfeladatokat fogjátok átvenni. Helyes tartások, helyes súlyok, helyes ismétlésszámok. Ne hidd, hogy egy kaptafára megy minden kliens minden órája: az alapozás után fogtok speciális, testméreteidnek, izomzatod állapotának, életmódodnak és céljaidnak megfelelő feladatsorokat végezni! Tartsd észben, a személyi edző nem varázsló! A munkát Te végzed, ő abban segít, hogy szakértelmére támaszkodva kihozza belőled a maximumot, motiváló képességével megtanítson határaid átlépésre, és példát mutasson.

A legjobb edzőtermek szakemberei mind ilyenek, ha megtaláltad a Te edződet, tarts ki mellette, hallgass rá, bízz benne – nem fogod megbánni!