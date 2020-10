Szolidaritásra és rezilienciára van szükség

A pandémia egészségügyi és oktatásügyi vonzatai a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete workshopján

A koronavírus-járvány egészségügyi és oktatásügyi vonzatai is szóba kerültek a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Zwingerbe szervezett pénteki workshopján. Az előadásokon, panelvitán és szakmai egyeztetésen külföldi és magyar kutatók, oktatási, egészségügyi szakemberek beszéltek tapasztalataikról, a kockázatokról és a reziliencia szükségességéről.

A COVID-19 óriási kihívások elé állította az egyes szektorok szereplőit 2020 első félévében. Gyorsan és határozottan kellett meghozni olyan intézkedéseket, amelyek sok esetben hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott csoportokat érintenek. Vajon hozzájárulhat-e a pandémia az egyes társadalmi csoportok és intézmények közötti jobb megértéshez? Erősödhet-e a társadalom és intézményeinek tanulási és alkalmazkodóképessége az elhúzódó bizonytalanság idején? – ezekre a kérdésekre is választ kerestek a szakemberek az egész napos műhelymunkán személyesen vagy online, a világ számos pontjáról becsatlakozva.

A potsdami Felsőbbfokú Fenntarthatósági Tanulmányok Intézete ( IASS ) igazgatója, Ortwin Renn a koronavírus okozta válság kockázati perspektívájáról, annak modelljéről beszélt. Mint mondta, a kockázat-meghatározó tényezők – energia, anyag (különböző mérgek), bióták (baktériumok, gombák, vírusok), információ (amely, ha téves, akár ölhet is), a pénz és az erőszak – káros hatással lehetnek az emberek jólétére, egészségére, a környezetre. A modellben lényegesek a tényezők közötti interakciók: a Covid-járvány vírus okozta, bióta alapú kockázatnak tűnt, aztán ez működésbe hozott más tényezőket is. A rendszerszintű kockázatokról azt mondta: szektorokon, határokon ívelhetnek át és szorosan összefonódnak. A kockázatkezelésnél azt kell megválaszolni, mire van szükség a kockázat csökkentése és az emberek védelme érdekében. A társadalmon múlik, milyen alkut köt – a hatékonyságra fordít sokat, vagy figyelembe veszi a rendszerszintű kockázatokat, például a világjárványokat is. Példaként a német egészségügyi rendszert hozta: a halálozások alacsony száma annak is köszönhető, hogy sokat fektettek a rendszer ellenálló képességébe. Fontos a főbb csomópontok meghatározása is – a járvány esetén ez a légi közlekedés volt –, jó monitoring rendszerre, és mivel sok embert és sokféle módon érint a vírus, az érintettek bevonására a döntéshozatalba és tervezésbe.

Daniel R. Brooks, az FTI-iASK senior kutatója, a Torontói Egyetem professzor emeritusa, evolúcióbiológus a klímaváltozás és az új betegségek közti közvetlen kapcsolatról beszélt. Sokféle kórokozó megfertőzhet bennünket és a társadalmi-gazdasági stabilitás és a túlélés szempontjából fontos fajokat. A klímaváltozás okozta vándorlás következtében soha nem látott kórokozókkal találjuk szembe magukat. A mezőgazdaság, a kereskedelem és az utazás fejlődése óriási lehetőségeket nyitott meg az új betegségek számára, a városok pedig kitűnő táptalajai a járványok kitörésének. Lehetőségünk van azonban megbirkózni az új betegségekkel: megjósolható, hogyan fog viselkedni egy adott kórokozó. Ehhez viszont időben rá kell találnunk, ehhez nyújt segítséget a DAMA-protokoll. A DAMA a „dokumentál”, „értékel”, „monitoroz” és „cselekszik” szavak angol megfelelőiből álló mozaikszó, melynek révén kiértékelhetők a már jelen lévő, de betegségeket még nem okozó kórokozók, csökkenthető az elszabadulásuk esélye. Nem ülhetünk ölbe tett kézzel. A COVID-19 okozta gazdasági összeomlás jó példája annak, milyen árat fizetünk, ha nem foganatosítunk proaktív intézkedéseket, mondta.

Magasházi Anikó, az FTI-iASK nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője a COVID-19 délkelet-ázsiai járványkezelési gyakorlatait mutatta be három terület összehasonlításával. A 20. században három járvány söpört végig a világon, 1957-ben az ázsiai influenza, 1968-ban a hong kong-i influenza is ebből a térségből indult, és egyes kutatók az 1918-as spanyol náthát is Kínából eredeztetik. A 21. század kezdetén a SARS koronavírus-járvány tört ki Délkelet-Kínában. A legsúlyosabban érintettek területek között volt Hong Kong, Tajvan és Szingapúr. A tanulságokat levonva a közegészségügy gyors fejlesztésébe kezdtek, azóta éberen készültek egy esetleges járvány kitörésére. Korai, gyors és határozott járványkezelésükkel sikeresen vették a Covid-19 első hullámának kihívásait. Kiemelkedő a védekezést koordináló kormányok transzparens kommunikációja a társadalommal. A tajvaniak „maszkviselő társadalomként” tekintenek magukra. Szingapúr a biotechnológiai ipar és a biogyógyszeripari kutatások felé vette az irányt. A hongkongi módszer a járvány megfékezésében a mindennapi élet azonnali lezárását jelentette.

– Olyan világban élünk, ahol tudomásul kell vennünk, hogy egy fundamentális változás kellős közepén vagyunk. Ha ezt nem építi be fejlesztési stratégiájába egy intézmény, akkor hatalmas öngólt rúg – fogalmazott Miszlivetz Ferenc főigazgató az általa vezetett délutáni szakmai egyeztetésen, ahol kőszegi, szombathelyi, budapesti oktatási és szociális intézmények, civil szervezetek képviselői, ügyvéd és cégvezetők is elmondták a pandémiás időszak tapasztalatait, fejlesztési javaslataikat. Meg kell változniuk az intézményi szokásoknak, kellenek az alulról érkező kezdeményezések, az idősebbek bekapcsolása a digitalizációra való átállásba. A professzor hangsúlyozta: az intézet kutatási területe és fejlesztési iránya a kihívások, válságok prognosztizálása, és, hogy javaslatokat fogalmazzon meg a reziliens (rugalmas) és az eddigieknél együttműködőbb, nagyobb szolidaritást és mások problémái iránt nagyobb felelősséget és érzékenységet mutató intézményi viselkedésre.