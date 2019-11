Tanulj gyorsan és hatékonyan

Nyakadon a nyelvvizsga és te azt sem tudod, hogy kezdj hozzá a tanuláshoz? Úgy érzed, hónapok óta csak tanulsz, mégsem tudsz még eleget a sikeres vizsgához? Ne sokat, hanem hatékonyan tanulj, így biztosan mindenre jut időd, amire szeretnéd.

Akkreditált nyelvvizsgát tenni több okból sem egyszerű. Vegyük a legnagyobb problémát, mellyel szinte mindenki szembesül: időt kell szánni a tanulásra.

Akár iskolába jársz, akár dolgozol (vagy éppen mind a kettő) nem vagy könnyű helyzetben, ha közeleg a nyelvvizsga időpontja és még a tanulásra, a vizsgára való felkészülésre is megfelelő időt szeretnél szánni. Hiszen valamikor aludni és szórakozni is kéne… Íme néhány tipp, melyek segítségével könnyebben és gyorsabban sajátíthatod el a nyelveket.

Azonnali ismétlés

Ha nyelviskolába jársz, vagy az iskola nyelvi óráival szeretnél felkészülni a vizsgára, akkor is segítségedre lesz ez a módszer. A lényege, hogy tanulj azonnal.

Legtöbben szeretjük a tanulnivalókat az utolsó pillanatra halasztani, nyelvvizsgára készülve azonban ez nem jó stratégia. Még a nyelvórák napján ismételd át az aznap tanultakat, így sokkal könnyebben rögzítheted a tudást, mintha csak napokkal később vennéd elő újra a tananyagot.

Igaz ez a beszédközpontú tanulásra is, fontos, hogy az aznapi párbeszédeket elevenítsd fel lefekvés előtt, ezzel is támogatva az agyadat a tanultak elmélyítésében.

Emeld ki a lényeget

Biztosan neked is vannak olyan ismerőseid (vagy épp te vagy az), aki mindig szövegkiemelővel mászkál, és az összes tankönyve a szivárvány színeiben pompázik.

Ne ess túlzásba, de a lényeget kiemelni mindenképp hasznos még a nyelvtanulás során is. Hogy miért? Hiszen ismétlésnél így elegendő, ha csak ezeket a részeket nézed át, erről be fog ugrani a többi is.

Mondd ki a lényeget

Az előző pont tovább fejlesztett változata, ha nem csupán kiemeled, hanem hangosan ki is mondod, kiejted a szavakat, példa mondatokat. Ha pedig ezeket diktafonnal vagy a telefonoddal rögzíted is, még többet segítesz magadnak.

A hanganyagot minden szabad percedben vedd elő, hallgasd a megtanulandó kifejezéseket utazás közben vagy elalvás előtt.

Asszociálj

Idegen szavak tanulásához az egyik legjobb módszer, ha valamihez társítani tudod az új szót. Asszociálj vagy a magyar vagy az idegen nyelvű megfelelőjével valami egészen másra. A lényeg, hogy olyan szavakat válassz, amikről hamar eszedbe jut az eredetileg megtanulni kivánt kifejezés.

Nem baj, ha ezzel a módszerrel eleinte kicsit többet kell gondolkodnod az adott szó kimondása előtt, hidd el, ez az idő hamarosan csökkeni fog.

Gondolkodj típusokban

A nyelvvizsgázók számára a legnagyobb segítséget az jelenti, ha tudják, milyen jellegű feladatokra számíthatnak. Ha kiválasztottad már a vizsgaközpontot, és tudod, hol fogsz nyelvvizsgázni, mindenképp nézz utána a nyelvvizsgafeladatoknak. Van olyan nyelviskola, aki a népszerű feladatokra kihegyezett villámtréningeket is tart.

Természetesen a típus feladatok begyakorlása nem lesz elegendő a való életben való kommunikáláshoz, de az első lépésben, azaz a nyelvvizsga megszerzésében komoly előnyt jelent.