Tíz év alatt csendben nőtt nagyra az iSi

Az iSi hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben, miközben sokan a gyár létezéséről sem tudnak, pedig termékei olvasóinkra is nap mint nap vigyáznak.

Aki járt már a Vépi úton, annak bizonyára feltűnt a felirat: iSi és talán azon is elgondolkodott, vajon hogyan kell kiejteni ezt a cég nevet? Még gyáron belül is sokan „isi” -nek ejtik, pedig helyesen „ízi”. Azt, hogy a világnak és a munkavállalóinak mit jelent ez a vállalat, Bánhegyi István ügyvezető igazgató segítségével mutatjuk be. Az iSi osztrák magántulajdonban lévő vállalatcsoport, amit 1867-ben alapítottak. A vállalat központja jelenleg is Bécsben van.

Termékeik a világ 90 országában megtalálhatók. Ott vannak, mikor a szomjunkat oltjuk, vagy a kávénkat készítjük, vigyáznak ránk, ha baleset ér minket, és segítenek akkor is, ha mentésre, gyógyításra szorulunk. Az iSi tevékenységét három üzleti területen végzi. Az egyik a konyhai termékek: tejszínes és szódás szifonok, patronok, kapszulák gyártása, ahol az iSi piacvezető, részesedése világviszonylatban mintegy nyolcvanszázalékos.

A másik szegmensben alkatrészként patronokat gyártanak, amelyek életmentő termékekbe kerülnek beépítésre: mentőmellények, sürgősségi csúszdák, tűzoltó készülékek és orvosi eszközök. A harmadik terület pedig az Automotive üzletág, amely 1996-tól foglalkozik hideg gázzal töltött és hibrid gázgenerátorok előállításával, 2009 óta pedig már komplett légzsák modulok gyártásával.

Legnagyobb vevőik a Volkswagen, Mercedes és BMW cégcsoportok. Összesen hat országban vannak jelen és az egyes kontinenseken lévő gyáraikból kiszolgálja az európai, ázsiai, illetve az amerikai autógyárakat, üzleti működésében teljesen megvalósítva a vertikális integrációt. Mindez azt jelenti, hogy a saját termékeiknek előállításakor a fő komponensek mellett a késztermékek, gyártó berendezések és az IT rendszerek is saját fejlesztésűek.

A szombathelyi gyár, ahogyan azt a cég teljes neve is mutatja – iSi Automotive Hungary Kft. – az Automotive üzletágban érdekelt 2010 óta. Az első két évben a légzsákok egyik fő komponensét gyártották, majd később komplett légzsákok (függöny, térd, ülés és néhány speciális légzsák) illetve hasonló technológiával előállított utasvédelmi termékek gyártásába kezdtek. Szombathelyi telephelyről 9 európai országba, 15 vevőnek szállítják termékeiket.

A gyár 16.800 m2-es jelenlegei alapterületét egy tavaly befejeződött három ütemben lezajlott bővítés során nyerte el. Mindez azonban még nem elég, jövőre tovább terjeszkednek. Az ugrásszerű növekedés indoka, hogy a korábban gyártott közel százféle légzsáktípus mellett 2019-től három év alatt, újabb száz termék gyártását indítják el. Tavaly 3,5 millió légzsákot gyártottak, idén 5 millió, jövőre 10 millió, 2022-ben pedig már 12 millió légzsák legyártása van tervben.

A gyárra is megkerülhetetlenül hatott a koronavírus-járvány. Jelzi ezt az a nagyjából hathetes időszak, amikor szünetelt a széria termelés és a mai napig érvényben lévő bevezetett óvintézkedések. Mára úgy tűnik a nehézségek ellenére sem mondták vissza a vevők az előre jelzett megrendeléseiket. –Az új termékek elindításának köszönhetően tavaly, a meglévő kétszáz munkavállaló mellé újabb 150 munkatárs csatlakozott. Jelenleg mintegy 460-an dolgoznak a cégnél, év végére várhatóan már 520 főt fognak foglalkoztatni. A következő években az új termékek bevezetésével párhuzamosan a szervezet is tovább fog növekedni.

A bővítés egyaránt érinti a fizikai és a szellemi állományt, számos nyitott pozíció érhető el jelenleg is. – A mi gyárunk termékei életet mentenek, márpedig az nagyon jó érzés, hogy biztonságosabbá tesszük munkánkkal a világot – fogalmaz a szombathelyi születésű Bánhegyi István, aki kezdetben logisztikai területeken, majd felsővezetőként dolgozott több jelentősebb nagyvállalatnál. Köszönhetően 13 éves autóipari tapasztalatának, az iSi felkérte a szombathelyi gyár vezetésére, amelyhez idén februárban csatlakozott.