Az „Érezd magad jól Celldömölkön” intézkedési terv keretében a „Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése” TOP-7.1.1-17-H-103-2 felhívás keretében került megrendezésre az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk szervezésében a „Tűzoltó juniális kicsiknek és nagyoknak Celldömölk város 40 éves jubileumának évében” elnevezésű rendezvény a városi közparkban és a CVSE labdarúgócsapatának edzőpályáján 2019. június 22-én, szombaton.

A megnyitón részt vett és beszédet mondott Söptei Józsefné, Celldömölk város alpolgármestere, Pajor László tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője és Kovács András, a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke.

A nap folyam került sor többek közt a megyei önkéntes tűzoltók szakmai versenyére az edzőpályán, míg a szomszédos Ligetben számos érdekes kísérő program várta a családosokat. Vas megye önkéntes tűzoltóinak színe-java mérettette meg magát szombaton fiú és leány kategóriában, több mint 20 önkéntes tűzoltó egyesület csapata volt jelen.

A versenyszámok között szerepelt a váltófutás, ahol az önkéntes egyesületek tűzoltói különböző próbatételeket kellett teljesíteni, többek között palánkon kellett átmászni, vagy tömlőt gurítani és azzal a célig futni. A második része a versenyszámoknak a kismotorfecskendő szerelési feladat volt, ahol szintén a precíz, pontos csapatmunka számított.

Az önkéntesek versenye az eredményhirdetéssel és a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon szolgálatot teljesítő Steyr típusú tűzoltóautó ünnepélyes átadójával ért véget. A záró rendezvényen részt vett Fehér László, Celldömölk város polgármestere, Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Kovács Levente tű. alezredes, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Csende Sándor tű. őrnagy, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka és Kovács András, a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke vettek részt.

A versenyzőkkel és a kilátogatókkal együtt közel 500 érdeklődő jelent meg a juniális alkalmával. A Ligetben számos program várta a családosokat, többek közt sétalovaglás, ugrálóvár, kézműves és ismeretterjesztő foglalkozások a Kemenes Vulkán Park közreműködésével, arcfestés, íjászat, gólyaláb. A tűzoltó verseny kezdetével párhuzamosan indultak a Ligetben is a programok, a Gombolyag zenekar gyermekműsora, majd az Ultraviolák Bábcsoport Vásári komédiák c. műsorát tekinthette meg a közönség. H. Szabó Andrea Tündérkert Daloló műsora következett a kicsiknek, majd a déli ebédhez a Perlaki – Mózes Duó szolgáltatta a nótát. A délelőtt folyamán a legkisebbek számára gyakorlási lehetőséget is biztosítva volt a Kistűzoltó 7 Próba keretében, melyet nagy lelkesedéssel fedeztek fel a gyerekek.

14 órától ünnepélyes eredményhirdetés vette kezdetét, ahol az alábbi kategóriákban hirdettek győzteseket:

800 l/perc kismotorfecskendő szerelés, leány kategóriában:

helyezett: Sorkifalud-Gyanógeregye ÖTE

800 l/perc kismotorfecskendő szerelés, fiú kategóriában:

helyezett: Répcelak ÖTE helyezett: Bucsu ÖTE helyezett: Csönge ÖTE

800 l/perc kismotorfecskendő szerelés, női kategóriában:

helyezett: Sorkifalud- Gyanógeregye ÖTE helyezett: Alsószölnök ÖTE helyezett: Répcelak ÖTE

800 l/perc kismotorfecskendő szerelés, férfi kategóriában:

helyezett: Alsószölnök ÖTE helyezett: Sorkifalud-Gyanógeregye ÖTE helyezett: Köcsk ÖTE

Super 1200 l/perc kismotorfecskendő szerelés, férfi kategóriában:

helyezett: BPW-Hungária Kft.

Az díjeső után folytatódtak a zenés programok a Szili Linkószer Citerazenekar műsorával, a Greenroad Country Band fellépésével, Gerbert Judittal és Szabó Krisztinával, a Bahar Hastáncosokkal és a Két Zsivány fellépésével.

A rendezvény biztosítását az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk mellett a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint a Celldömölki Városgondnokság biztosította és még sokan mások.

Köszönjük a szervezők lelkiismeretes és áldozatkész munkáját, hogy e pazar nap megszervezésével hozzájárultak rendezvényük sikeréhez és népszerűsítéséhez.