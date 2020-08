Újdonság Szombathelyen – Kibővült a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatása

Most már az Ön városában is rendelhet online a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatásával. Online rendeléseit a környező városokba és kisebb falvakba is kiszállítjuk.

Válasszon a több mint 12 000 minőségi termék és számos online promóciós ajánlat közül, és fizessen gyorsan és kényelmesen kártyájával online! A megrendelt termékeket tökéletes formában szállítjuk egészen az ajtójáig, anélkül, hogy nehéz szatyrokat kellene cipelniük.

Ellenőrizze le weboldalunkon, hogy az Ön térségében elérhető-e a szolgáltatás, és vásároljon online a Tescónál. Élvezze az online bevásárlást, és próbálja ki szolgáltatásunkat most már az Ön térségében is.

Rengeteg előnnyel jár, ha a Tescónál vásárol. Könnyedén, kényelmesen és gyorsan beszerezheti szükségleteit akár egy egész hétre vagy egy nagy családi vacsorához.

Ne cipelje a nehéz ásványvizes palackokat, a tejes dobozokat vagy a több kiló zöldség- és gyümölcsárut! Vegye át őket az ajtójában!

Vásároljon otthona kényelmében számítógépen, tabletgépen vagy okostelefonon keresztül!

Látogasson el weboldalunkra, regisztráljon vagy jelentkezzen be fiókjába!

Ha még nem regisztrált, megteheti pár nagyon egyszerű lépésben, amihez nem kell más, csak az email címe, egy jelszó – amellyel a későbbiekben beléphet fiókjába, a cím, ahová kiszállíthatjuk rendelését, neve és telefonszáma, amin keresztül futárunk elérheti Önt.

A regisztráció után máris indulhat a vásárlás!

Vásárlását nem csak otthonába kérheti, de igénybe veheti Átvételi Pontjainkat is, ahol munkatársunk egyenesen az autójába helyezi a megrendelt termékeket.

Foglaljon időpontot a kiszállításra reggel 8 és este 10 óra között. Ne felejtse el két órán belül véglegesíteni bevásárlását, hogy a kiválasztott kiszállítási időpontot a rendszer időben rögzíteni tudja.

Válasszon a széleskörű termékkategóriáink közül, nézzen szét ajánlataink között és helyezze a megrendelni kívánt terméket a kosarába. Weboldalunkon számos információt talál a megrendelhető termékek eredetéről és összetételéről.

A vásárlás véglegesítéséhez válassza ki a fizetési módot, és fizessen online vagy futárainknál bankkártyával. Rendszerünk kényelmes és biztonságos!

Ha valamit időközben elfelejtett megrendelni, a módosítást a kiszállítást megelőző napon 23 óráig még megteheti!

Bevásárlási asszisztenseink gondosan összeválogatják Önnek a kiváló minőségű termékeket, futárjaink rendelését egészen az ajtajáig szállítják, vagy vásárlását útban hazafelé átveheti könnyedén Átvételi Pontjainkon, és így időt is spórolhat, melyet családjával tölthet.

Tegye még könnyebbé a bevásárlást, élvezze a megtakarított időt és pénzt!