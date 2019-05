Vajon mivel tudnak többet a fejhallgatók a fülhallgatóknál?

Ha új fejhallgatót szeretnénk vásárolni, mindenképpen érdemes vásárlás előtt kicsit körül járni a témát. Először is válaszolni kell néhány fontos kérdésre, mely meghatározza, hogy számunkra milyen is lehet a tökéletes fejhallgató?

Fontos kérdés például, hogy mire szeretnénk használni, és hogy mennyi pénzt tudunk rászánni az új fejhallgatónkra, illetve, hogy milyen funkciókat tartunk előnyösnek, vásárlás során? Sokan a hagyományos fülhallgató után szeretnének áttérni a fejhallgatóra, ennek pedig általában több oka is lehet. A fejhallgató egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal jobb hangminőséget kaphatunk vele, mint mondjuk egy fülhallgató használatával.

Sokkal hatékonyabban tudja megszűrni a kint zajokat, ezáltal egy zajos utca mellett elhaladva sem fog kevésbé élvezhetőbb lenni a zenehallgatás. A tökéletes fejhallgató emellett pedig cseppet sem kényelmes, és hosszú távon sem szorítja, nyomja a fejünket vagy a füleinket.

Bluedio T4 fejhallgató, mely hangutasítással is vezérelhető

A mai modern fejhallgatók már nem egy hosszú vezetéken vannak összekötve a zenelejátszó eszközzel. A Bluedio T4 típusú fejhallgató is Bluetooth 4.2 kapcsolaton keresztül képes kommunikálni az eszközünkkel. Ennek köszönhetően természetesen nem csak zenehallgatásra, de akár hívások fogadására is tudjuk használni.

Egy hosszabb telefonbeszélgetés során jól is jöhet, hiszen nem kell hosszasan tartanunk a fülünkhöz a mobilt, a fejhallgató segítségével kezeink szabadok maradnak telefonálás közben is. A Bluedio 4 fejhallgató korrekt árfekvéséhez mérve rendkívül jó hangzással bír, kialakítása over-ear és prémium minőséggel rendelkezik.

Az ANC zajcsökkentő technológiának köszönhetően a hangzása még tisztább, hiszen rendkívül jól szűri meg a kinti, környezeti zajokat. A fejhallgató feltöltése csupán 1,5 órát vesz igénybe, és ezután akár 16 órányi folyamatos zenehallgatást is kibír. A készülék hangutasítások szerint is vezérelhető, így tökéletes választás lehet edzéshez, futáshoz, sportoláshoz, de kipróbálhatjuk akár a munkahelyünkön is.

Forrás: Kínai telefonok webáruház – kinaibazis.hu