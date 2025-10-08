október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas buli

1 órája

Kozso a Palace-ban – Szombathely készülj, jönnek a delfinek!

Címkék#Szombathely#Kozso#LL Junior

A szombathelyi Palace Iron újra hatalmas bulira készül a hétvégén: október 11-én jön a Mosolygó Delfinek éjszakája. A főszerepben Kozso.

Polgár Patrícia
Kozso a Palace-ban – Szombathely készülj, jönnek a delfinek!

A hétvégén Kozso Szombathelyen koncertezik

Forrás: Facebook/Zsolt Kozso Kocsor

Szeptember 20-án LL Junior koncertjével indult újra a Palace Iron, ahol már a nyitóbulin telt ház fogadta a fellépőt. A klub által közzétett videóban LL Junior elmondta, létszámstop volt, és bár sajnálja, akik lemaradtak, nagyon boldog, hogy ennyien jöttek el. A felvétel végén azonban váratlanul feltűnt Kozso, aki mosolyogva jelentette be: október 11-én ő érkezik Szombathelyre, hogy életre keltse a Mosolygó Delfinek éjszakáját.

A hétvégén Kozso Szombathelyen koncertezik
A hétvégén Kozso Szombathelyen koncertezik
Forrás: Facebook/Zsolt Kozso Kocsor

A hétvégén Szombathely a delfinek városa lesz – Kozso koncertezik a Palace-ban

A legendás énekes egy estére visszahozza a ’90-es és 2000-es évek varázsát, a nosztalgiát, a vidámságot és a felejthetetlen dallamokat. A szervezők szerint ez lesz az ősz egyik legnagyobb bulija Szombathelyen, ahol a hangulatot DJ Szunyog rezidens garantálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu