Kozso a Palace-ban – Szombathely készülj, jönnek a delfinek!

Szeptember 20-án LL Junior koncertjével indult újra a Palace Iron, ahol már a nyitóbulin telt ház fogadta a fellépőt. A klub által közzétett videóban LL Junior elmondta, létszámstop volt, és bár sajnálja, akik lemaradtak, nagyon boldog, hogy ennyien jöttek el. A felvétel végén azonban váratlanul feltűnt Kozso, aki mosolyogva jelentette be: október 11-én ő érkezik Szombathelyre, hogy életre keltse a Mosolygó Delfinek éjszakáját.

Forrás: Facebook/Zsolt Kozso Kocsor

A hétvégén Szombathely a delfinek városa lesz – Kozso koncertezik a Palace-ban

A legendás énekes egy estére visszahozza a ’90-es és 2000-es évek varázsát, a nosztalgiát, a vidámságot és a felejthetetlen dallamokat. A szervezők szerint ez lesz az ősz egyik legnagyobb bulija Szombathelyen, ahol a hangulatot DJ Szunyog rezidens garantálja.