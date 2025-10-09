Retró buli Szombathelyen – jön a Groovehouse és az UFO

Készülj a nosztalgia legnagyobb éjszakájára, mert október 25-én visszatér egy igazi retró buli Szombathelyre! A hosszú hétvége szombat éjszakáján Szombathelyen felcsendülnek a 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágerei, és garantált, hogy senki sem marad ülve.

Retró buli Szombathelyen: érkezik a Groovehouse

A környék legnagyobb őszi retró show-jára két legendás fellépő érkezik: a Groovehouse és az UFO Együttes, akik a korszak legnagyobb magyar slágereit hozzák el Szombathelyre. Az est rezidense, Söri gondoskodik arról, hogy a hangulat a csúcsra pörögjön, egészen hajnalig.