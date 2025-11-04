Programajánló
Szent Márton-napi programok Vas megyében – lámpás felvonulások, libás finomságok és hagyományőrzés
November 11-én ünnepeljük Szent Márton püspököt, Savaria szülöttét. Márton-nap környékén Szent Márton-napi programok várnak megyeszerte ünnepi finomságokkal és lampionos felvonulásokkal.
Szent Márton lóháton érkezett Csörötnekre
Fotó: Szendi Péter
A novemberi sötétedésben újra felragyognak a lampionok és lámpások fényei, sült liba és forralt bor illata mellett. A Szent Márton-napi programok idén is sokszínű élményeket kínálnak Vasban: lesznek kézműves vásárok, lámpás felvonulás és gasztronómiai fesztivál is - rekordkísérlettel.
Ezek lesznek a Szent Márton-napi programok Vas vármegyében:
- Szombathelyen november 7-én, pénteken 16 órától tartják meg a Herényi Szent Márton Napot a Herényiek Házában. Lesz lámpáskészítés kicsiknek és nagyoknak; Márton-napi gyermekjátékok és kvíz; Márton-dalok tanulása, közös éneklés; Szent Márton-kifli készítés és forró tea. 17.45-től lámpás felvonulást tartanak a herényi Szent György Templomhoz.
- Répcelakon Márton-napi kézműves vásár lesz a művelődési ház előtti téren november 7-én 9.30-tól 17 óráig. november 7-én pénteken. Répcelaki Százszorszép Óvoda kertjében 15.45-kor verses-dalos gyülekezést tartanak, majd lámpás vonulás kezdődik a városban. (Arany J. u. - főtér: Szent Márton jelenet). A jelenet után lélekmelegítővel, némi harapnivalóval invitálnak mindenkit beszélgetésre a művelődési ház előtti téren.
- November 7. és 9. között rendezik meg a Kőszegi Töltött Káposzta-, Forralt Bor- és Libacombfesztivált Kőszeg belvárosában. Három napon át a töltött káposzta, a libacomb és a forralt bor veszi át a főszerepet – miközben a színpadon egymást váltják a zenészek, DJ-k és előadók! Pénteken 12 órakor lesz kapunyitás 18 órakor Véger Csaba élő zenés előadása következik, a napot 20 órakor DJ Danger zárja. Szombaton egész nap programokkal, zenével és finom ízekkel várják a vendégeket 10 órától. 11 órakor a Réparetekmogyoró gyerekzenekar ad koncertet. 13 órakor Demeter Zsuzsi vidám műsora várja a gyerekeket. 16 órakor a Brassband PTE hoz fergeteges fúvós fesztiválhangulatot. 18 órától DJ Izonix-nek köszönhetően az este táncolva ér véget. A zárónap sem múlhat el különlegesség nélkül – ez lesz a hétvége fénypontja! Vasárnap is 10 órakor kezdődik a nap, 14 órakor a Gin Tonic zenél, 16-18 óráig megkóstolható lesz a Vármegye Legnagyobb Töltött Káposztája. Gyere el, kóstold meg, fotózkodj, és legyél részese a Kőszeg rekordkísérletének! 17 órától DJ Danger tart záróbulit. Gasztronómiai fesztivál lévén természetesen az ételek sem maradnak el: lesznek klasszikus és különleges töltött káposzták; ropogós, omlós libacombok; gőzölgő forralt borok, puncsok, házi sütemények és egyéb finomságok. A vásár sem marad el: kézműves árusokkal, helyi termelőkkel, különleges italokkal.
- November 8-án, 18 órakor rendezik meg a Szent Márton-napi Díjátadó Gálát az AGORA – Művelődési- és Sportházban. Szent Márton ünnepén Szombathely város a figyelem középpontjába állítja azoknak a munkásságát, akik életük során sokat tettek, maradandót alkottak városukért. Közel három évtizedes hagyományt követve, a város gálaműsor keretében adja át legmagasabb kitüntetéseit. Ünnepi köszöntőt mond Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Idén Szombathely MJV Közgyűlése 21 díjat ítélt oda, ezeket adják át a gálán, amit izgalmas és változatos kulturális program színesít.
- Ikerváron Márton-napi Vigasságot rendeznek november 8-án a Batthyány Lajos Közösségi Térben. 14.30-kor Útközben címmel tartják meg dr. Kereszty Gábor fotókiállításának megnyitóját. A kiállítás fotóit Mórocz Tünde és Dr. Kereszty Gábor ajánlja a közönség figyelmébe. Közreműködik a Capito Gitárklub. 15 órától „Ángyom sütött rétest...” Süssünk rétest Séfelné Horváth Ilona réteskirálynővel! 15-30-kor Az újbor bírája Márton! Újboros hordó csapra verése Közreműködik: Geminum Castellum Énekegyüttes Vörös Krisztina vezetésével és Szenior Örömtáncklub Horváth Lászlóné vezetésével. 16 órakor Márton vesszeje - tréfás vetélkedő Vörös Krisztina kvízmesterrel. 17.15-kor „Együtt (l)enni jó!” - libazsíros, hagymás törtburgonya párolt káposztával. 18 órakor Eldorado együttes- „Mi Amor”. 1915-től Hazakísérő - DJ Pathyval. Ezeken kívül lesz még játszósarok Puppné Illés Mónival. Lilahagymás-libazsíros kenyér, újbor, és az együttlét öröme is vár mindenkit!
- November 8-án és 9-én lesz Szent Márton-napi vásár Szombathelyen, a Vasi Skanzenben tartják meg. A program: szombaton 10.30-kor Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület bemutatója; 11 órakor Batu-tá kalandjai – a Mesebolt Bábszínház előadása gyerekeknek; 12 órakor Bordalok – a Perenyei Dalkör műsora; 13 órakor Népek körtáncai – táncház Kerék Anikó vezetésével; 13 órától Márton-napi forgatag a Vasi Skanzenben és Ungvári-Kmellár Viktória néprajzos muzeológus, intézményvezető tárlatvezetése a múzeumfalu házai között (találkozó: a kerített ház udvarán); 13.30 Márton bora – bormustra a Kőszegi Borászok Egyesülete közreműködésével; 14 órakor Ungaresca Táncegyüttes műsora; 15 órakor Ízek, borok, legendák Márton napján - Előadó: Szommer Ildikó intézményvezető, Szent Márton Intézet; 15.30-kor Hangszersimogató Csasznyi Imre tamburással; 16 órakor Csasznyi Imre és a Tamburás Tesók népzenei koncertje; 17.30-kor Lampionos kivonulás. Vasárnap 10-12 óráig Babramunka avagy szerelem a bográcsban – miközben készül és fő az igazi vagy hamis Jókai bableves? Irodalmi gasztrokalandozás Cserna-Szabó András íróval és dr. Czetter Ibolya irodalomtörténésszel - a beszélgetés 11 órakor kezdődik. 10 órakor Oladi Általános Iskola citerazenekarának műsora; 10.15-kor Boldog Brenner János Óvoda műsora; 10.30-kor Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület bemutatója; 11 órakor „Lepedőcske, párnocska” – Bognár Szilvia népdalénekes családi/gyermekkoncertje. 13 órakor Márton-napi forgatag a Vasi Skanzenben - Ungvári-Kmellár Viktória néprajzos muzeológus, intézményvezető tárlatvezetése a múzeumfalu házai között (találkozó: a kerített ház udvarán); 13.30-kor Magyar tamburamuzsika a Kárpát- medencéből – a Pántlika Zenekar műsora; 15 órakor Koprive koncert; 16 órakor Őrvidéki Fénymadár Hagyományőrző Egyesület műsora; 16.30-kor Horvát néptáncbemutató - a horvátzsidányi Čakavci Horvát Kulturális és Hagyományőrző Egyesület műsora. Mindkét nap 10-17 óráig lehet kézműveskedni (lesznek hagyományos népi foglalkozások, ajtódísz-készítés, mézessütik díszítése, edénykészítés és szabad foglalkozás, lámpáskészítés, „Libásház” gyerekfoglalkoztató. A Kalász címmel a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége tart programot szombat 14-17 óráig. Játékok: Szent Mártonnal kapcsolatos ügyességi kártyarakás-játék; „Liba mondja gá-gá-gá, elmegyünk mi világgá!” - mozgásos játék; Szent Márton-játékok; Linka Sándor logikai játékai.
- Jánosházán november 10-én ünneplik meg Szent Márton ünnepét. 17 órakor szentmisét tartanak, majd 18 órakor vonulnak át lámpásokkal a Mária Kertbe. Itt megemlékeznek a püspökről, majd szeretetvendégséget tartanak a művelődési házban libazsíros kenyérrel, forró teával, barátság kiflivel.
