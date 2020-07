Élő Országjáró Kemenesaljáról

Szombaton a Kossuth rádió Országjáró című műsora ötórás élő adással jelentkezik be Kemenesaljáról, ahonnan a térség kiemelt értékeiről tudósít.

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Kossuth rádió és a Hungarikum Bizottság szervezésében Kemenesalja mutatkozik be az országnak július 25-én. A Kossuth rádió Országjáró című műsora három helyszínről jelentkezik be: Celldömölkről, Ostffyasszonyfáról és Egyházashetyéről. Mindhárom településen érdekes programokkal mutatkoznak be a helyi közösségek.

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának munkatársai Egyházashetyén az intézet gasztrobuszában készült, a tájegységre jellemző különlegességekkel várják az érdeklődőket. A nap során az általa főzött meglepetéssel örvendezteti meg a látogatókat Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. A Káldi Napraforgók Egyesület lecsós tócsnival és hájas kráflival készül a programra. A helyi ételkülönlegességeken túl a legkisebbeket óriáspuzzle és megyei értékkocka-­kirakó várja, szüleik pedig kemenesaljai kvízzel próbálhatják ki tudásukat a térségről.

A műsor egyébként májusban is megyénkből tudósított: akkor Körmedre látogattak.

Az Országjáró szombat dél­előtt 10 és 12 óra között, az Országjáró szombat délután 14.30 és 17.30 óra között szól élőben a Kossuth rádióban, a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti térről.