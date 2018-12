Idén is a reggae adja a karácsonyi hangulatot

A karácsonyi reggae-nek évtizedes hagyománya van a városban, az idei karácsonykor sem törik meg a sort: érkezik a Ladánybene 27. Vendégeik is lesznek, most a Sin Seekast kérték fel, hogy csatlakozzanak hozzájuk az esten.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Ismerős reggae-dallamok csendülnek fel karácsony másnapjának estéjén a Cinema Caféban: a zenekar 33. születésnapján játszott zenékből hoznak ízelítőt a Reggae Karácsonyra. Megszólalnak a Babylon Cirkusz dalai, és a húsz esztendeje megjelent Kell egy ház című albumukról is hoznak slágereket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nemcsak dalokkal, vendégekkel is érkeznek, a Ladánybene idén is felkért egy együttest, hogy mutatkozzon be a szombathelyi közönség előtt: a Sin Seekas nevű zenekar Szerbiából, Zentáról érkezik a vasi megyeszékhelyre. Az együttest 2010 őszén alapították: az első évben akusztikus duó felállásban működtek, majd trió­vá, végül hattagú zenekarrá bővültek. A Sin Seekas magát egyfajta olvasztótégelyként határozza meg, mivel dalaikban a ska, a dancehall, a funk és a crossover reggae keveredik balkáni dallamokkal. Az együttes tagjai: Ujházi Tamás – basszusgitár, Dienes Ákos – dob, Szögi István – trombon, Pósa Fanni – kürt, Sóti Juli – ének és Pintér Tamás – gitár.

Akik karácsony este lemozognák a karácsonyi menüt és édességeket, érdemes kimozdulniuk és ugrálni, táncolni, tombolni egyet a Ladánybene 27 és a Sin Seekas koncertjén. A helyszín a Cinema Café, az időpont pedig december 26-a, szerda 21 óra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS