Karanténkönyvtár – A szórakozás néha a könyvespolcon lakozik

A koronavírus miatt, akik megtehették otthonról dolgoznak, vagy otthon maradnak. A gyerekes családoknak különösen nehéz lehet ez az időszak, így nekik és az idősebb korosztálynak is hoztunk pár tippet, mit olvassanak a „szobafogság” idején.

Korábban készítettünk egy listát, melyben különböző korosztályoknak ajánlottunk könyveket, Waldinger Dóra blogger ajánlásával.

Most pedig ifjúsági és felnőtt olvasóknak szóló ajánlattal érkeztünk.

Ismeretterjesztő könyvek

Anna Black – Tudatos jelenlét, Tudatos jelenlét a munkában

Az utóbbi években rengeteg mindfulness, vagyis tudatos jelenléttel foglalkozó könyv megjelent, ezek közül Anna Black könyveit ajánlom. A Tudatos jelenlét és a Tudatos jelenlét a munkában kötetek rávezetnek, hogyan tudunk relaxálni, megállni egy kis időre. A tudatosan végzett elmélyülések fokozatosan csökkentik a stressz-szintünket, jobban érzékelhetjük a környezetünket, vagy akár az étel ízét. A mindfulness ma már elfogadott kognitív terápia, ami segít a stresszkezelésben, vagy krónikus fájdalommal, halálos betegséggel együtt élő embereken is. A mindfulness meditációs gyakorlatok alapja a buddhista meditáció. A lényege a lelassulás, az adott pillanat megélése – ítélkezéstől mentesen megvizsgálni a testünket, egy gondolatot, érzést, vagy egy tárgyat. A könyvek gyakorlati részt is tartalmaznak – először a meditációkor használt alap testhelyzeteket mutatja be, amiket otthon, de akár az utcán, vagy munkahelyen is elvégezhetünk.

Paul Ch. Donders – Reziliencia

Az előző ajánlóban már érintettük a reziliencia, vagyis a lelki ellenállóképesség témáját. A jelenlegi helyzetben nem lehet ennek hatásait eléggé hangsúlyozni, ehhez ajánlok most egy másik könyvet.

Donders holland coach, aki ebben a viszonylag rövid könyvben igazából a jó élet receptjét kínálja. Megmutatja hogyan tudjuk hatékonyan kezelni az életünkben felmerülő stresszhelyzeteket, milyen szabályokat – kereteket érdemes bevezetnünk az egészségünk érdekében. Miért fontos a rendszeres testmozgás, a tudatosság (akár a pénzügyeink kezelésében, akár az étkezésünkben, pihenésünkben, stb.), milyen a jó alvás és mit tehetünk az igazán jó pihenés érdekében. Hét rezilienciafaktort vesz végig a könyv, amelyek igazából olyan kompetenciák melyek a hatékony életvezetés megvalósításában segítenek:

Szórakoztató irodalom

A humor és a nevetés nagyon fontos a nehéz időszakokban is, ehhez ajánlok most könyveket változatos témákban.

Rejtő Jenő – Piszkos Fred, a kapitány

Igazából bármelyik Rejtő könyvet ajánlhatnám, fergeteges humora, lendületes cselekménye garantáltan kikapcsolja az olvasót. Rejtő művei hangoskönyv formátumban is remek élményt nyújtanak.

Jonas Jonasson – A ​százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt

Rejtőhöz hasonló eszement kalandokat tartogat a svéd Jonas Jonasson regénye, mely meghozta neki a világhírt, film is készült belőle. Ha már olvasták, akkor ajánlom a folytatását mely 2018-ban jelent meg magyarul (A százegy éves ember, aki azon gondolkodott, hogy túl sokat gondolkodik).

Allan Karlssonról eleinte csak azt tudjuk, hogy épp a 100. születésnapján úgy dönt, nem kell neki az ünnepi hacacáré, megszökik az idősek otthonából. A buszpályaudvaron birtokába jut egy nagy bőrönd és ezzel elindul a hajsza utána – nem csak a rendőrség akarja visszajuttatni az otthonba, hanem egy bűnbanda is a nyomába ered. Útja közben a sors több érdekes figurával hozza össze, és a szerencse mindig melléjük áll.

Marina Lewycka – Eperföldek

Az ukrán származású, Angliában élő írónő könyvének csúnyácska borítója mögött egy lebilincselő történet bújik meg – kelet-európai, orosz, kínai vendégmunkások sorsáról, akik nagy álmokkal érkeznek Angliába. A realista és durva események olyan humorral és izgalmasan vannak megírva, hogy tudunk drukkolni a szereplőknek; és megcsillan a remény minden nehézség és kegyetlenség közepette. Magával ragadó és nagyon egyedi olvasmány, ahogy Marina Lewycka többi műve is.

Jodi Taylor – Egyik ​átkozott dolog a másik után

Ha három szóban kellene összefoglalnom Jodi Taylor első regényét illetve az ebből fejlődött sorozatot, akkor: humor, időutazás és kalandok fogalmakkal tudnám a legjobban megfogni.

Főszereplőnk és narrátorunk Madeleine Maxwell, röviden Max, aki történészként végzett a Thirsk egyetemen. A könyv elején régi tanára megkeresi egy lehetőséggel – a St. Mary Történettudományi Kutatóintézetet keres munkatársakat. Hamar kiderül, hogy az intézet több, mint amit megmutat magából. Az időutazás számukra elérhető és a tudomány szolgálatába állították a megszerzett technológiát. A feladatuk a történelmi eseményeket – szigorúan csak – szemlélni, információkat gyűjteni, ezzel javítani, kiegészíteni a történelemtudomány megállapításait. Az időutazás persze rengeteg veszéllyel jár, de Max család híján szívesen viszi vásárra a bőrét, és a későbbiekben fontos tagja lesz az intézménynek.