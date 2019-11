Killer Queen koncert, Pettson és Findusz és csokoládévásár – Nem lehet unatkozni Vas megyében!

Ha hihetünk a meteorológiának, igazán kellemes időnk lesz hétvégén. Megmutatjuk milyen programokon tud szórakozni barátaival vagy a családdal!

„Zene nélkül mit érek én?” (Máté Péter)

Szeretne egy jót együtt bulizni a barátaival de nem tudja, merre menjen? Pénteken a megyénkben is felcsendülnek a Queen dallamai a Killer Queen koncert keretében. Csillogás, opera, rock and the show must go on!

Ha esetleg az alternatívabb zenei világ vonzza, akkor a szombathelyi Végállomás klubba érdemes elmennie, ahol az Alvin és a Mókusok gondoskodik a hangulatról.

„Színház az egész világ” William Shakespeare

Ha valami másra vágyik és szeretne elmerülni egy jó darabban, akkor menjen Színházba! Szentgotthárdon 19 órakor játsszák majd a Pesti Művész Színház Boldog Születésnapot! avagy Hatan pizsamában című darabját.

Szombathelyen a Weöres Sándor Színház repertoárja szinte mindenkit ki tud elégíteni. Pénteken 18:00 órakor a Liliomfiban kavarodnak össze az érzelmek és a szerelmi szálak, 19:00 órakor pedig szegény Márton partjelző fázik. Szombaton 15:00 órakor A padlás dallamai csendülnek fel.

Az MMIK Mesebolt Bábszínház színpadán 10 órakor Pettson és Findusz kel életre, hogy a kicsiket és nagyokat is magával hívja egy kalandra.

„Az erő az, amikor egy csoki táblát négy felé törsz a csupasz kezeddel – majd csak egy darabját eszed meg.” (Judith Viorst)

Szombaton és vasárnap a IV. Csokoládés és kézműves vásárban mindenki megtalálhatja a kedvére való finomságot vagy saját maga is elkészíthet egy-egy különleges bonbont! A támogatói jeggyel pedig az integrált játszóterek létrehozását támogathatják.

„A kreativitás: mágia. Nem szabad alaposabban kutatni.” Edward Albee

Szeretne közelebb kerülni a karácsony hangulatához és kézműves termékeket megtekinteni, vásárolni? Akkor Önt várják Kőszeg macskaköves utcái! A Virágudvarban (Táblaház u. 11.): 17.30-kor „Advent a Natúrparkban, ahogy mi szeretjük” 27. kiállítás és vásár. A kiállítás megtekinthető december 22-éig, naponta 10–18 óráig. November 23-án, szombaton adventi koszorú bemutató 10–18 óráig.

Ha pedig szeretne saját maga elmerülni az alkotás folyamatában gyermekével együtt, akkor látogasson el az Agora – Művelődési és Sportházba, ahol 9–12 óráig Kézműves kuckó várja az érdeklődőket, melynek jelenlegi témája a posztófigurák készítése.

„Irány a moziba be!” (Supernem)

Mégsem bízik az időjárásban és valami benti programon kapcsolódna ki? Mutatjuk, milyen mozifilmek közül választhat:

AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ:

November 22-én 17:20-kor, november 23-án 16:00-kor Jégvarázs (6) 3D (animációs film), november 22-én 16:20-kor, november 23-án 13:55-kor Jégvarázs (6) 2D. November 22-én 20:10-kor, november 23-án 19:05-kor Az Ír (16) (feliratos amerikai életrajzi dráma, krimi). November 22-én 21:20-kor, november 23-án Az aszfalt királyai (12) (szinkronizált amerikai életrajzi dráma, akciófilm). November 23-án 18:00-kor, november 22-én 18:15-kor Múlt karácsony (12) (szinkronizált angol-amerikai romantikus vígjáték). November november 22-én 14:30-kor, november 23-án 15:30-kor Valan – Az angyalok völgye (16) (magyar krimi-dráma). November 22-én 15:50-kor, november 23-án 14:00-kor Szép csendben (12) (magyar játékfilm). November 23-án 17:20-kor Drakulics elvtárs (16) (magyar vígjáték). November 22-én 19:30-kor Depeche Mode: Spirits in the Forest (12) (angol koncertfilm).

CINEMA CITY – SAVARIA:

Az aszfalt királyai (Életrajzi, Dráma, Sport) (péntek-szombat – vasárnap): 13:45, 17:15, 20:10, 22:00 (kivétel vasárnap). Jégvarázs 2. (animációs kalandfilm) (p-sz-v) 2D: 11:20, 11:50, 14:00, 15:40 (kivétel vasárnap), 16:10. 3D: 10:50, 13:00, 15:10, 18:20. Jetikölyök (animációs, családi film) (p-sz-v): 11:40. Midway (Akció, Történelmi film) (p-sz-v): 16:45. Múlt karácsony (romantikus vígjáték) (p-sz-v): 13:30, 17:50, 20:30. Stephen King: Álom doktor (horror) (p-sz): 21:30. Terminator: Sötét végzet (akciófilm) (p-sz) 22:30. Terra Willy (animációs kalandfilm) (p-sz-v) 10:00. Tudsz titkot tartani? (vígjáték) (p-sz-v) 20:00. Valan-Az angyalok völgye (bűnügyi dráma) (p-sz-v) 19:30.

„Veszélyes dolog kilépni az ajtón (…). Csak rálépsz az Útra, és ha nem tartod féken a lábadat, már el is sodródtál, ki tudja, hová.” (Gyűrűk Ura)

Aki nem bír a fenekén ülni a hétvégén, az menjen el Kissomlyóra, ahol szombaton megrendezik a Növényismerettel és táplálkozási tanácsokkal egybekötött kissomlyói túrát. A találkozó 10 órakor a faluban, a Hősi emlékműnél lesz.. Túravezető: Wildner Judit kertészmérnök.

A Szombathelyi Séták sorozat folytatódik. A Szombaton 10 órakor, a Vásárcsarnoktól induló csoport azt is kideríti, hogy mi maradt meg Szentmárton faluból.

Nem bír lassan haladni és szaladni vágyik? Vasárnap 8:30-kor a Csónakázó tó parkolójában találkoznak a Szombathelyi Futóklub tagjai, akik szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki becsatlakozna hozzájuk a Szombathely – Bucsu – Torony – Sé – Szombathely távot.