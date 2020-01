Kisasszonyok, Úriemberek, farsangi süvegek és örökzöld slágerek

H még nem tudja, mit csináljon hétvégén, fusson végig ajánlatunkon és válassza ki az Ön számára legmegfelelőbbet!

Január 31 – Péntek

Ha hallott már róluk, akkor azért, ha nem, akkor pont ezért érdemes ezen a napon este 20 órakor odaérni a szombathelyi Végállomásba, ahol színpadra lép egy érdekes formáció, a Double Drums pop-rock műfajban és a YouKnowa, ami szintén egy tehetséges fiatalokból álló formáció, stílusok a pop-rock-nu metalt játszik majd.

Február 1 – Szombat

Ezen az estén a régi, rock örökzöldek csendülnek fel a Végállomásból. Sopronból érkezik a Vándor, akik a legendás Lord zenekar korai korszakának dalait adják elő. A helyi színeket az ismert szombathelyi zenészekből álló Dózis RB képviseli.

Szombathelyen, az Evangélikus Kápolna (Körmendi út 2.) 16 órakor Verses – zenés beszélgetést szerveznek Dörner György érdemes és kiváló művésszel, az Újszínház igazgatójával Az eseményt a Polgári Egyesület Szombathelyért szervezésében valósul meg. A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges: a [email protected] e-mail címen, vagy SMS-ben: a 06-30-300-4251 telefonszámon.

Ha családosan hangolódna a farsangra, akkor látogasson el az Agora Művelődési és Sportházba, akol Farsangi süveget készíthetnek a kis lurkók és a felnőttek egyaránt 9.00-12.00 óráig.

Február 2 – Vasárnap

Az MMIK Mesebolt Bábszínház kamaratermében 10 órakor Peter Bichsel – Szabó Borbála: Én vagyok én, te vagy te című matiné előadás lesz, melyre 5 éves kortól várják a gyermekeket.

Ha kíváncsi rá, milyen, amikor az alternatív zene és a kortárs balett találkozik, akkor ne hagyja ki a Honeybeast – Legyen tánc! szombathelyi előadását az Agorában!

Február 3 – Hétfő

Ha nem szeretné, hogy unalmasan induljon a hét, akkor ez a program Önnek való: Kőszegen, az Ibrahim Kávézó és Étteremben 18 órakor rendezik meg a Tudomány a kocsmában – Simonovics Ildikó: A divat mindenek felett? – Rotschild Klára a vörös divatdiktátor című előadását. Egy pofa sör mellett is lehet jó dolgokat tanulni!

MOZI:

Guy Ritchie legújabb filmjével visszanyúl a kedvenc témájához és ismét kis- és nagystílű bűnözők a főszereplői. Amikor elterjed a hír, hogy az amerikai drogkereskedő, Mickey Pearson túl akar adni londoni marihuána birodalmán, az egész alvilág felbolydul. Mindneki magának akarja a megszerezni a gazdagság forrását, de vajon kinek sikerül megszereznie?

Agora Savaria:

péntek, szombat, vasárnap: 20:00

Cinema city:

péntek: 15:00, 17:40, 20:00, 22:20, szombat: 11:20, 15:00, 17:40, 20:00, 22:20, vasárnap: 11:20, 15:00, 17:40, 20:00.

Kabos László Filmszínház – Sárvár:

péntek: 20:00, szombat: 19:00

KMKK Art Mozi Celldömölk:

péntek: 19:30

Ha esetleg valaki egy kicsit másként kifinomultabb, a női lélek rejtelmeit bemutató filmre vágyik, akkor neki a Kisasszonyokat ajánljuk, melyet már sokszor feldolgoztak, de most a Lady Bird-öt is rendező Greta Gerwing tudott vele újat mondani.



Agora Savaria (feliratos vetítés):

péntek: 20.00, szombat, vasárnap: 18:00

KIÁLLÍTÁSOK:

Szombathely. Szombathely. Savaria Múzeum nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1-4. sz.) címmel állandó kiállítás. Vas megye és Sabaria / Szombathely a népvándorlás- és középkorban című állandó kiállítás. Az ASTRO kiállítássorozat Planetária című kiállítása márciusig tekinthető meg. A KÉP–TÉR kiállítássorozat Aranykor című kiállítása májusig látható. A KÉP-TÉR kiállítássorozat, Falu és város kapcsolata Szombathely példáján című kiállítás májusig tekinthető meg.

Vasi Múzeumi Látványtár nyitva: hétfő–csütörtök 8.30–15.30, péntek 8.30–14.00 óráig.

Smidt Múzeum: kedd–péntek 10–17 óráig. A Képtér kiállítássorozat, Egy szelet Szombathely című kiállítása. A tárlat májusig látogatható.

Szombathelyi Képtár: kedd, szerda, péntek–vasárnap: 10–17 óráig, csütörtökön 10–18 óráig. A képtár megnyitásának 34. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Válogatott művek a gyűjteményből című új állandó kiállítás.

Iseum Savariense: kedd, szerda, péntek–vasárnap: 10–17 óráig, csütörtökön 10–18 óráig. Savaria Undergrund című kiállítás júliusig látogatható.

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Kutatószoba: kedd, szerda: 10–18 óráig látogatható.

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár (Szily J. u. 1.): Megújult kincseink. Válogatás az egyházmegyei könyvtár újonnan restaurált dokumentumaiból. A tárlat szeptemberig látogatható.

Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szily János u. 5.): a könyvtár június 12-től érvényes nyitvatartása: kedd és szerda: 10–12 óráig és 13–18 óráig.

Magyar Nemzeti Levéltár, Vas Megyei Levéltára előadó- és kiállítóterme (Hefele M. u. 1.): Sütő Éva iparművész, Zászlójelek és minitextilek című kiállítása megtekinthető február 8-áig az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

Berzsenyi Dániel Könyvtár: A Szombathelyi Haladás Sportegyesület centenáriuma alkalmából Haladás 100 címmel sorozat indult. A tárlat második kiállítása a Birkózó szakosztály történetét eleveníti fel. A kéthavonta megújuló sorozat március végéig lesz látogatható.

Katonatörténeti kiállítás (Aréna u. 8.): Benkő Sándor fotóriporter, Az első világháború szlovéniai és olaszországi emlékhelyei című fotókiállítás.

Herényiek Háza (Béke tér 7.): Biczó Antal: Határtalanul – a vasi és zalai határvidék festői foltjai című kiállítás. A tárlat megtekinthető a Herényiek Háza nyitva tartási idejében, február 7-éig.

Hegyfalu. Képeslap Múzeum (Kossuth Lajos u. 19.): hétfőtől vasárnapig, 10–17 óra között látogatható (ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés után). A Trianon teremben: Trianon, országzászlók, felszabadítás című tárlat látható; a fogadó helységben Zala megye települései képeslapokon; a középső teremben Vas megye települései címmel összeállított tárlat tekinthető meg.

Csehimindszent. Mindszenty József bíboros, hercegprímás szülői házában a Terror Háza Múzeum „A magyarok lelkiismerete, Mindszenty József (1892–1975)” című állandó kiállítása látható. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány tulajdonában levő tárgyakból nyílt kiállítás, amelyek szorosan kötődtek utolsó hercegprímásunkhoz.

Kőszeg. Hotel Irottkő aula: a kőszegi Csók István Művészkör Egyesület adventi jótékonysági tárlata megtekinthető március 7-éig.

Jurisics-vár: keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka; de látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket pedig a földszinten játszósarok, íjászat várja.

Sárvár. Nádasdy Ferenc Múzeum: kedd–vasárnap 9–17 óráig nyitva. Mi vagyunk a huszárok! címmel állandó kiállítás. Magyarország egyetlen huszár kiállítása a leghosszabb ideig fennálló Nádasdy huszárezred emlékanyagára építve mutatja be a legmagyarabb fegyvernem évszázadait, egyenruháit, fegyvereit, hétköznapjait. A társezredek, mind a Hadik huszárok, Radetzky huszárok tárgyi emlékei is segítik elképzelni, milyen is volt egy huszár élete a békés vagy háborús hétköznapokon. Ezredtörténetek, személyes sorsok elevenednek meg a huszármúzeum állandó kiállításán.

Nádasdy-vár, Galeria Arcis: február 2-án, (vasárnap) 11 órakor Kulcsár Ágnes festőművész, Valahol délen című kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja Dabóczi Dénes művészettörténész. A kiállítás megtekinthető március 1-jéig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Körmend. Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, állandó kiállítás, kastély főépület: „Körmend és a Batthyányak évszázadai”; Cipőtörténeti Gyűjtemény. Nyitva tartás: kedd–szombat 10–16 óráig.

Vasvár. Helytörténeti Múzeum, állandó kiállítások: Domonkos rendház épülete, rendtörténeti kiállítás, Vas vármegye középkori története. Nyitva tartás: kedd–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap 14–16 óráig.