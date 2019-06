Ma kezdődik az Egerszeg fesztivál

Ma startol a megyeszékhely belvárosában az Egerszeg Fesztivál, amelynek négy napja alatt olyan népszerű előadók szórakoztatják a nagyérdeműt, mint a Csík zenekar, a Boban Markovic Orchestar vagy a Hősök. S természetesen nem marad el a hagyományos prószafesztivál és a kéklámpás felvonulás sem.

A fesztiválon ezúttal is három színpadon váltják egymást a fellépők. Mint Tompa Gábor, a szervező Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője kiemelte, a Harmadikszínpad hagyományosan most is a tematikus programok helyszíne lesz: az első napon klasszikus, a másodikon folktérként funkcionál, vasárnap a gyerekeknek kínál látnivalót, hétfőn pedig a Zegasztár versenyzőinek nyújt bemutatkozási lehetőséget.

A program, ahogy azt a fesztivállátogatók már megszokhatták, idén is sokrétű, a zene mellett számos érdekességet kínál: péntektől vasárnapig a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület bemutatókat tart a polgármesteri hivatal előtti téren, szombaton lesz a kéklámpás felvonulás és a fúvószenekari találkozó, vasárnap a Göcseji Prószafesztivál, hétfőn este pedig a FesztiBál szórakoztat, benne a Szép nyári nap című Neoton-musical koncertverziójával és utcabállal.

Tompa Gábor a felhőtlen és biztonságos szórakozást szem előtt tartva felhívta a figyelmet az idén is közlekedő fesztiváljáratra, amely a rendezvény minden napján 23 óra és 1.30 közt szállítja a fesztiválozókat a Kovács Károly tér–Landorhegy–Kertváros útvonalon. A járat karszalaggal vehető igénybe, mely a Kvártélyház Dísz téri jegypénztárában vásárolható meg.