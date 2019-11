Zongoraverseny és Rákóczi-tárlat Ausztriában

Bartók zongoraverseny

Graz November 11–17. – Johann-Joseph-Fux-Konservatorium: egész héten várja a 6. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny a komolyzene rajongóit. A fellépőknek kötelezően játszaniuk kell egy művet Bartók Béla alkotásai, valamint a bécsi klasszikusok alkotásai közül (Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert), melyeknek hossza a megadott időkeret felét veheti igénybe. Itt több művet vagy egyes tételeket is lehet játszani. A további versenyanyagot a résztvevők szabadon választják ki a barokk, romantikus, impresszio­nista korszakokból.

Rákóczi-emlékév

Bécs November 13–27. – Collegium Hungaricum: 315 esztendeje választották II. Rákóczi Ferencet fejedelemmé Gyulafehérváron. A jeles dátum előtt tisztelegnek a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával A Fejedelem című tárlaton részt vevő művészek. Számos Munkácsy-, Mednyánszky- és Ferenczy-­díjas festőt és grafikust találunk közöttük. A vándorkiállítás következő állomása a bécsi Collegium Hungaricum galériája.

Adventi vásárok

Forchtenstein November 29. Fraknó várában a legszebb osztrák adventi sokadalomnak megválasztott vásár kézműves termékekkel, ünnepi ajándékötletekkel és gazdag kulturális programokkal várja a látogatókat. Idén új parkolóhelyről indul az adventi járat: Industriegelände 28, 7212 Forch­tenstein – a falutábla után közvetlenül, a benzinkút előtt. Indulás: minden fél órában.

Eisenstadt December 6–8., 13–15. A nagy érdeklődésre való tekintettel az Esterházy Magánalapítvány idén ismét két hétvégén várja ünnepi sokadalmával vendégeit az Esterházy-kastélyban. Hagyományos, nemzetközi kézműves vásár, karácsonyfavásár, forralt bor, puncs és sült gesztenye is szerepel a kínálatban. A tárlat is látogatható, magyar tárlatvezetéseket is indítanak.