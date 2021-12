Speciális állateledeleket készítenek majd Bükön, ezt is hozza a most zajló, 50 milliárd forintos gyárbővítés. A meglévő szárazüzemben építenek új technológiai sort – mondta Hodut Zoltán, a Balaton-projekt startupmenedzsere. Állatorvosok és állatpatikák forgalmazzák majd a különféle betegségtípusokra kifejlesztett eledelt, amilyet jelenleg csak Olaszországban gyárt a Nestlé. A második gyártóegység készül most a büki üzemen belül: komplett malmi berendezés, teljesen új csomagolósor létesül.