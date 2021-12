Múltidéző 2021.11.21. 17:00

Népszerű volt a Dacia és a Lada Samara

A nehézségek ellenére is folytatódott a hazai motorizáció fejlődése. Ha szerényen is, de jelezte ezt az autóimport tervezett növelése is.

VN VN

1986-ban 118 ezer személygépkocsit vásároltak Magyarországon, 1987-ben ez a szám 125 ezer volt. Az a törekvés, hogy a korszerűbb típusok váljanak meghatározóvá, már érezhető volt. Az importőrök elképzelése az volt, hogy 1987-ben mintegy 30 ezer Daciát vásárolnak, Wartburgból és Trabantból összesen 11 ezret hoztak be.

Megkezdték a Lada Samara értékesítését – ebből ötszázat akartak vásárolni 1987-ben. Mintegy 4 ezer Zastava és másfél ezer nyugati gyártmányú személygépkocsi értékesítésével is számoltak. Az újabb, korszerűbb típusok megjelenése természetesen a javítóhálózat fejlesztését is eredményezte.

Az addiginál gyorsabb és korszerűbb munkára volt szükség a szervizeinkben. Nagy gond volt az alkatrészellátás hiánya. A szervizek szerszám- és mérőműszerparkjára is ráfért a frissítés.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában