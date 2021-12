Kovács Péter polgármester tárgyalt a szombathelyi Szova Zrt.-vel: befogadják a vépi zöldhulladékot lerakási díj – 11 ezer forint plusz áfa / tonna – ellenében. A kőszegi és a cséri lerakó továbbra is ingyenes a vépieknek, de a hulladék zsákos elszállíttatása is népszerű lett a városban. Az enyhe időre tekintettel a szolgáltató decemberben is kijelölt egy napot a zsákos begyűjtésre: december 23-át.