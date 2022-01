Tavaly év végén 80-90 százalékos foglaltsággal üzemeltek a város szállodái. – Ez szép eredmény, de akár ennél is jobb lehetett volna. Sokan az utolsó pillanatban mondták le a foglalásukat – értékelt Haller Ferenc, a Sárvári TDM ügyvezetője. Az év végén jellemzően belföldiek választották Sárvárt. A hazai vendégeken kívül többnyire Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából érkeznek feltöltődésre vágyók. A lezárások után tavaly a június és a július nagyon jól alakult, a szezon augusztus 20-a után is folytatódott egészen a kicsivel gyengébb foglaltságú novemberig. A csaknem telt házas ünnepi időszak után a január is biztatóan indult Sárváron.