Küzdelmes évet zárt az önkormányzat – értékelt tegnap a városvezetés. Nemény András polgármester kiemelte, a nehézségek ellenére megőrizték a város működőképességét. A sikerek között a söptei önkormányzattal közös iparterületek értékesítését, a közösségi bérlakásrendszer és a háziorvosi életpályamodell bevezetését, a tömegközlekedés megújítását és a Szombathely 2030 programot is említette. Kitért arra is, hogy bár szerettek volna többet elérni az út- és járdafejlesztéseknél, pénzügyi lehetőségeik ezt nem engedték. Két gyalogos híd és 16 járdaszakasz így is megújulhatott.