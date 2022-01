A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 1872-ben kiadott Engedély-okmánya rendelkezett arról, hogy vasútvonal épüljön Győrtől Sopronon át egészen Ebenfurtig. Az Engedély-okmány részleteit az 1872. évi XXVII. törvény tartalmazza, amelyet az akkori magyar király, Ferenc József látott el kézjegyével.

A 150-es jubileumi évet szeretné emlékezetessé tenni a GYSEV: matricázott mozdony készül, a motorvonatokat és a személykocsikat jubileumi logóval látják el, „anno és most”, azaz a múltat és a jelent bemutató képpárok díszítik a naptárakra, plakátokra, falmatricákra.

A 150. GYSEV-születésnap alkalmából ajándéktárgyak, állomási installációk, postabélyeg is készül, a vasúttársaság közösségi oldalán játékokkal, aktivitásokkal várják az érdeklődőket.

A GYSEV területén működő, kijelölt cukrászdákban megalkották az egyedi GYSEV150 süteményeket. A különleges édességeket GYSEV150 Sütijegy váltásával kóstolhatják végig az érdeklődők - a lakóhelytől távoli cukrászdákat kényelmesen, vonattal érhetik el 2022. márciusától minden szombat és vasárnap.

„Nagyon sok minden történt vasúttársaságunkkal az elmúlt másfél évszázadban. A két világháború, a trianoni döntés, a vasfüggöny időszaka mind-mind része a 150 éves GYSEV történetnek is. Mi arra készülünk, hogy ezt a szép jubileumot úgy tegyük emlékezetessé, hogy minél több érdeklődőt, utast vonjunk be a közös ünneplésbe, hogy határon innen és túl értesüljenek történelmünkről, múltunkról, jelenünkről és természetesen jövőnkről is” – mondta el a 150 éves jubileumi év kapcsán Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A 150-es évforduló alkalmából jelenik meg a vasúttársaság történetét bemutató, „A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája képekben” című kötet.