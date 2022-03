A Béke utca 6. szám alatti idősek klubja épületének egyik üres irodájában kapna helyet az alsósági kirendeltség – erről is szó volt a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Itt heti két fél napban lenne ügyfélfogadás, a tárgyalóban az üléseit is megtarthatja a részönkormányzat. A költözés ötlete egy lehetséges pályázat nyomán merült fel, de egyébként is költségmegtakarítással jár.