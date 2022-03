Az egyesület aktív, a szakmai feladatok ellátásán túl olyan rendezvények szervezésében is közreműködik, amelyek a nemzetiségi kultúra megőrzését szolgálják. Tavaly pályázati támogatásból megvették a szlovéniai Rakitnai Önkéntes Tűzoltó-egyesület tűzoltóautóját. A felszerelés bővítésére most kerülhetett sor. Az átadón részt vett Darko But, a Szlovén Köztársaság Katasztrófavédelmi és Mentési Hivatalának főigazgatója és Martin Smodiš, a muraszombati kirendeltség vezetője. Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a vasi katasztrófavédelem vezetője köszönte meg az adományt, és méltatta a kiváló együttműködést.